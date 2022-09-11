الأمين العام يرحب باستعداد حكومة تيغراي الإقليمية للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية في شمال إثيوبيا

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صدر اليوم الأحد، قال السيد غوتيريش إنه يشعر بالتشجيع من الرغبة المعلنة للحكومة الإقليمية في تيغراي للمشاركة في عملية سلام قوية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.



ودعا الأمين العام الأطراف إلى "اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار." كما شجع الأطراف على المشاركة بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بحسن نية ودون تأخير وتهيئة الظروف المواتية لإجراء المحادثات.



كما جدد السيد غوتيريش التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وبمناسبة عيد إنكوتاتاش، الذي يتم الاحتفال به في 11 أيلول / سبتمبر في البلاد، تمنى الأمين العام لجميع الإثيوبيين رأس سنة سعيدة يعمها السلام.

