الأمين العام يؤكد أن كوريا الشمالية "تتجاهل" قرارات مجلس الأمن من خلال مواصلة برنامجها للأسلحة النووية

وبحسب التقارير الصحفية الواردة فإن مجلس الشعب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المعروفة أيضا باسم كوريا الشمالية، قد تبنى قانونا يسمح للبلاد باستخدام الأسلحة النووية على الفور إذا تعرض نظام قيادة وتحكم القوات النووية للخطر جراء هجوم من قوات معادية.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك اليوم الجمعة، قال دوجاريك إن الأمين العام تحدث كثيرا عن الأسلحة النووية، وشدد على أن زيادة دور الأسلحة النووية وأهميه في العقائد الأمنية يتعارض مع عقود من الجهود كان قد بذلها المجتمع الدولي للحد من المخاطر النووية والقضاء عليها.

وأضاف: "تواصل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، من خلال متابعة برنامجها للأسلحة النووية، بما في ذلك تطويره باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، تجاهل قرارات مجلس الأمن بمثل هذه الأنشطة."

وجدد الأمين العام دعوته لكوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع الأطراف المعنية الرئيسية بهدف تحقيق سلام مستدام على شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق منه.

