جنوب السودان: البعثة الأممية تدين الهجوم الجديد على موقع المشردين داخليا في أديديانغ

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن البعثة دعت فيه إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والامتناع عن إيذاء المدنيين المعرضين للخطر والنازحين داخليا

وتشير بعض الروايات إلى أن عددا من المدنيين الفارين ربما غرقوا في نهر النيل".

وكان ما يصل إلى 5000 مدني قد فروا إلى الموقع الشهر الماضي، بعد قتال مميت بين الجماعات المسلحة المتناحرة في تونغا، غرب ملكال.

اشتباكات قبلية عنيفة

#جنوب_السودان



تقرير مشترك يكشف النقاب عن

👈ارتكاب فظائع

👈ومقتل 173 مدنيا في 4⃣ أشهر



"ارتُكبت انتهاكات حقوق الإنسان في ظل إفلات من العقاب. الحكومة ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين، والتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة الجناة"👇https://t.co/fSOxTu7R2D — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 6, 2022

وأدى الهجوم الأخير أيضا إلى اشتباكات قبلية عنيفة بين بعض المشردين داخليا (من مجموعات مختلفة) داخل موقع حماية المدنيين التابع لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حيث استجاب أفراد البعثة بسرعة لاستعادة النظام وتوفير الأمن القوي في الموقع.

ضرورة وقف الأعمال العدائية

ودعت البعثة الأممية في جنوب السودان، في بيانها، المهاجمين إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والامتناع عن إيذاء المدنيين المعرضين للخطر والنازحين داخليا".

كما دعت الدولة والسلطات الوطنية إلى "التدخل العاجل لتهدئة الوضع وحماية أرواح المدنيين."

هذا وقد تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين الغارقين وتوفير الحماية للسكان المتضررين.

وتقوم البعثة بإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الأطراف المتناحرة والسلطات والمجتمعات المحلية للتمكين من الاستجابة الجماعية في الوقت المناسب.