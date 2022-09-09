 

جنوب السودان: البعثة الأممية تدين الهجوم الجديد على موقع المشردين داخليا في أديديانغ

ساعدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) العاملين في المجال الإنساني على نقل مئات الآلاف من النازحين بنجاح.
UNMISS / Eric Kanalstein
ساعدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) العاملين في المجال الإنساني على نقل مئات الآلاف من النازحين بنجاح.
9 أيلول/سبتمبر 2022
السلم والأمن

أدانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) الهجمات الجديدة وأعمال العنف التي شنتها عناصر مسلحة استهدفت النازحين داخليا الذين يلتمسون اللجوء في موقع جزيرة أديديانغ، الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب عاصمة الولاية ملكال.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن البعثة دعت فيه إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والامتناع عن إيذاء المدنيين المعرضين للخطر والنازحين داخليا
وتشير بعض الروايات إلى أن عددا من المدنيين الفارين ربما غرقوا في نهر النيل".

 وكان ما يصل إلى 5000 مدني قد فروا إلى الموقع الشهر الماضي، بعد قتال مميت بين الجماعات المسلحة المتناحرة في تونغا، غرب ملكال.

اشتباكات قبلية عنيفة

 

وأدى الهجوم الأخير أيضا إلى اشتباكات قبلية عنيفة بين بعض المشردين داخليا (من مجموعات مختلفة) داخل موقع حماية المدنيين التابع لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حيث استجاب أفراد البعثة بسرعة لاستعادة النظام وتوفير الأمن القوي في الموقع.

ضرورة وقف الأعمال العدائية

ودعت البعثة الأممية في جنوب السودان، في بيانها، المهاجمين إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والامتناع عن إيذاء المدنيين المعرضين للخطر والنازحين داخليا". 
كما دعت الدولة والسلطات الوطنية إلى "التدخل العاجل لتهدئة الوضع وحماية أرواح المدنيين."

هذا وقد تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين الغارقين وتوفير الحماية للسكان المتضررين. 

وتقوم البعثة بإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الأطراف المتناحرة والسلطات والمجتمعات المحلية للتمكين من الاستجابة الجماعية في الوقت المناسب.

 

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