أوكرانيا: مسؤولة أممية معنية بنزع السلاح تتحدث عن "مخاوف كثيرة" يثيرها تدفق الأسلحة واسع النطاق إلى المناطق المتأثرة بالصراع

وشددت على أنه "يجب أخذ هذه المخاوف مع الاعتبار الواجب، ولدى المجتمع الدولي بعض الأدوات، مثل سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، لتعزيز الشفافية في نقل الأسلحة".

"إنني أشجع الدول على الاستفادة من تلك الآليات".

معرفة عامة

وأكدت السيدة ناكاميتسو أنه من الأمور المعلنة أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط / فبراير، تلقت أوكرانيا أنظمة أسلحة وذخيرة من عدة دول لقوات دفاعها.

وقالت إن "المعلومات المتعلقة بنقل مثل هذه المواد تم نشرها على نطاق واسع من قبل الحكومات المعنية"، مضيفة أن عمليات نقل الأسلحة شملت أسلحة تقليدية ثقيلة مثل دبابات القتال والمركبات القتالية المدرعة وأنظمة المدفعية من العيار الثقيل والمركبات الجوية القتالية غير المأهولة، وكذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

"يجب التحقيق في المزاعم المقلقة بشأن التهجير القسري والانتهاكات في معسكرات "الفرز" في #أوكرانيا.



نحن بحاجة إلى السلام في أوكرانيا، سلام على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي."



-السيدة@DicarloRosemary في مجلس الأمن.



تفاصيل الجلسة👇https://t.co/AbFg026diu — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 7, 2022

وأضافت المسؤولة الأممية الرفيعة أنه كانت هناك أيضا تقارير واسعة النطاق ومثبتة بشكل مستقل عن نقل أنظمة الأسلحة التقليدية الرئيسية إلى الجماعات المسلحة المحلية في أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المدفعية.

ما وراء الإمدادات العسكرية

وبالنظر إلى الأثر المدمر على المدنيين والبنية التحتية المدنية بسبب التسلح الثقيل في أوكرانيا، أكدت السيدة ناكاميتسو أنه بالإضافة إلى مسألة الإمداد، ينبغي لمجلس الأمن أن يركز على كيفية استخدام هذه الأسلحة.

وقد سجل مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان 13917 ضحية مدنية تم التحقق منها منذ 24 شباط/فبراير. من المعتقد أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير.

معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ والطائرات.

ورددت السيدة ناكاميستو ما قاله الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن الأثر الإنساني الخطير للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وذكّرت السفراء الخمسة عشر أنه "بموجب القانون الإنساني الدولة، يجب على المقاتلين ألا يوجهوا هجمات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية وأن يتخذوا جميع الاحتياطات الممكنة في إدارة العمليات العسكرية لتجنب، أو على الأقل لتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية".

حان الوقت لإنهاء المعاناة

UN Photo/Eskinder Debebe من الأرشيف: إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح تتحدث أمام مجلس الأمن الدولي.

وأخيرا، كررت السيدة ناكاميتسو دعوتها لإنهاء الصراع والمعاناة التي تسببها الأسلحة التقليدية الثقيلة.

وقالت: "لقد شهدنا دمارا هائلا - حيث قتل وجرح آلاف المدنيين، معظمهم نتيجة استخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة".

"حان الوقت لإنهاء هذه المعاناة. دعونا نعقد العزم على مواصلة العمل من أجل السلام بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

