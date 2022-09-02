منظمة الأغذية والزراعة: انخفاض أسعار الأغذية العالمية للشهر الخامس على التوالي

ويُظهر المؤشر أن أسعار خمس سلع - الحبوب والزيوت النباتية والألبان واللحوم والسكر - كانت أقل في آب/أغسطس مما كانت عليه في تموز/يوليو.

يتتبع المؤشر الأسعار العالمية الشهرية لهذه المواد الغذائية الأساسية.

الصادرات الأوكرانية

وقالت المنظمة إن انخفاض أسعار الحبوب يعكس تحسن آفاق الإنتاج في أمريكا الشمالية وروسيا، واستئناف الصادرات من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، حيث وقعت أوكرانيا، روسيا، تركيا والأمم المتحدة في تموز/يوليو اتفاقا تاريخيا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية في خضم استمرار الحرب.

وظلت أسعار الأرز ثابتة في المتوسط خلال الشهر، بينما ارتفعت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة، مثل الذرة، ارتفاعا طفيفا.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3 في المائة عن تموز/يوليو، حيث أصبح أدنى بقليل من المستوى الذي كان عليه في آب/أغسطس 2021.

بحسب الفاو، هذه الزيادة قابلتها أسعار متدنية لزيت النخيل وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، الأمر الذي عكس زيادة المتاح من زيت النخيل من إندونيسيا بسبب انخفاض الضرائب على الصادرات، والاستئناف التدريجي لشحن زيت دوار الشمس من موانئ أوكرانيا.

© FAO/Genya Savilov شاحنة تفرغ حبوب الذرة في مصنع للمعالجة في أوكرانيا

ارتفاع أسعار الأجبان

على الرغم من أن أسعار منتجات الألبان شهدت انخفاضا بنسبة 2 في المائة، إلا أنها ظلت أعلى بنسبة 23.5 في المائة مما كانت عليه في آب/أغسطس 2021.

وفي المقابل، ارتفعت الأسعار العالمية للأجبان للشهر العاشر على التوالي، ينما تراجعت أسعار الحليب وسط توقعات بزيادة الإمدادات من نيوزيلندا، رغم انخفاض الإنتاج في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتدنى مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.5 في المائة عن شهر تموز/يوليو ولكنه ظل أعلى بنسبة 8.2 في المائة من قيمته المسجلة قبل عام.

وشهدت الأسعار الدولية للحوم الدواجن تراجعا في آب/أغسطس، مدفوعة بتراجع عمليات الشراء للواردات من جانب الجهات المستوردة الرئيسية وارتفاع الكميات العالمية المتاحة للتصدير نوعا ما، أمّا أسعار لحوم الخنزير فارتفعت.

وسجلت أسعار السكر أيضا أدنى مستوى لها منذ تموز/يوليو 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع سقف الصادرات في الهند وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.

توقعات إنتاج الحبوب والقمح

في هذا الصدد، توقعت الفاو انخفاضا- بنحو 40 مليون طن- في إنتاج الحبوب العالمي لهذا العام، أي 1.4 في المائة عن العام السابق.

ويتعلق الجزء الأكبر من هذا الانخفاض بشكل أساسي بالحبوب الخشنة، حيث يُتوقع أن تنخفض غلة الذرة في أوروبا بنسبة 16 في المائة عن متوسطها لمدة خمس سنوات بسبب الظروف الجوية الاستثنائية الحارة والجافة التي تؤثر على القارة.

وفي المقابل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها بشــأن الإنتاج العالمي للقمح عن المستوى المسجل في تقريرها الأخير في تموز/يوليو "بانخفاض لا يذكر" مقارنة بعام 2021، وذلك على خلفية المحاصيل القياسية المتوقعة في الاتحاد الروسي والأحوال الجوية المواتية في أمريكا الشمالية.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للأرز بنسبة 2.1 في المائة عن أعلى ذروة له كان قد بلغها في عام 2021.