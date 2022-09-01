الأمين العام يعيّن عمران رضا نائبا للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقا للشؤون الإنسانية

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، تلا المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، بيانا بشأن تعيين السيد الرضا.

أهنئ وأرحب بحرارة بالسيد عمران ريزا على تعيينه نائبًا للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، ومنسق مقيم ومنسق الشؤون الإنسانية. إنني أتطلع إلى استقباله هنا والاعتماد على خبراته الصلبة في المنطقة فيما نضم الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي يواجهها البلد. @Imran_Riza — Joanna Wronecka (@JWronecka) September 1, 2022

وقال: "يخلف السيد رضا من المغرب نجاة رشدي التي أنهت مهمتها مؤخرا والتي يشعر الأمين العام بالامتنان لها على الإنجازات التي حققتها، ويتمنى لها دوام التوفيق في تعيينها كنائبة للمبعوث الخاص لسوريا."

أكثر من 35 عاما من الخبرة

يتمتع السيد رضا بأكثر من 35 عاما من الخبرة الدولية عبر منظومة الأمم المتحدة، ولاسيّما في الأوضاع الميدانية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، عمل في سوريا كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية.

قبل ذلك، عمل في لبنان كنائب لرئيس البعثة ومدير قسم الشؤون السياسية والشؤون المدنية والاتصالات الاستراتيجية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

شغل سابقا منصب الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وعمل كممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

مع المفوضية، عمل أيضا في جنيف والسودان وهونغ كونغ وفييت نام. وشغل السيد رضا أيضا مناصب في برنامج الأغذية العالمي في روما وكمستشار أول للممثل الشخصي للأمين العام في لبنان، ومع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

يحمل رضا درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من جامعة جون هوبكينز ودرجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية في جامعة ماكجيل. ويجيد الإنكليزية والفرنسية والأردية.

