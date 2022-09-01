 

الأمين العام يعيّن عمران رضا نائبا للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقا للشؤون الإنسانية

عمران رضا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، يزور المختبر الوطني لاختبار COVID19 في دمشق.
UNICEF Syria
عمران رضا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، يزور المختبر الوطني لاختبار COVID19 في دمشق.
1 أيلول/سبتمبر 2022
شؤون الأمم المتحدة

أعلن المتحدث الرسمي أن الأمين العام للأمم المتحدة عيّن السيد عمران رضا من باكستان نائبا للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانا فرونِتسكا، كما سيعمل السيد رضا كمنسق مقيم ومنسق الشؤون الإنسانية.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، تلا المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، بيانا بشأن تعيين السيد الرضا.

وقال: "يخلف السيد رضا من المغرب نجاة رشدي التي أنهت مهمتها مؤخرا والتي يشعر الأمين العام بالامتنان لها على الإنجازات التي حققتها، ويتمنى لها دوام التوفيق في تعيينها كنائبة للمبعوث الخاص لسوريا."

أكثر من 35 عاما من الخبرة

يتمتع السيد رضا بأكثر من 35 عاما من الخبرة الدولية عبر منظومة الأمم المتحدة، ولاسيّما في الأوضاع الميدانية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، عمل في سوريا كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية.

قبل ذلك، عمل في لبنان كنائب لرئيس البعثة ومدير قسم الشؤون السياسية والشؤون المدنية والاتصالات الاستراتيجية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

شغل سابقا منصب الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وعمل كممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

مع المفوضية، عمل أيضا في جنيف والسودان وهونغ كونغ وفييت نام. وشغل السيد رضا أيضا مناصب في برنامج الأغذية العالمي في روما وكمستشار أول للممثل الشخصي للأمين العام في لبنان، ومع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

يحمل رضا درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من جامعة جون هوبكينز ودرجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية في جامعة ماكجيل. ويجيد الإنكليزية والفرنسية والأردية.
 

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