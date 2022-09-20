بث مباشر للمناقشة العامة للدورة الـ 77 للجمعية العامة

الدول العربية التي ستشارك في اليوم الأول من المناقشة العامة: الأردن وقطر والمغرب.

يمكنكم الاستماع إلى البث بإحدى اللغات الرسمية الست: العربية، الإنكليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية والإسبانية، فقط اختاروا اللغة التي ترغبون بالاستماع إليها.

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نشير إلى أنه بعد انتهاء البث المباشر، يمكنكم مشاهدة الجلسة على موقع البث الشبكي للأمم المتحدة webtv.un.org