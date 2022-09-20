 

بث مباشر للمناقشة العامة للدورة الـ 77 للجمعية العامة

افتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة
UN Photo/Evan Schneider
افتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة
20 أيلول/سبتمبر 2022
شؤون الأمم المتحدة

الأصدقاء الأعزاء،

تابعوا معنا البث المباشر للمناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر هذا الرابط. 

الدول العربية التي ستشارك في اليوم الأول من المناقشة العامة: الأردن وقطر والمغرب.

يمكنكم الاستماع إلى البث بإحدى اللغات الرسمية الست: العربية، الإنكليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية والإسبانية، فقط اختاروا اللغة التي ترغبون بالاستماع إليها.

تابعونا لمزيد من التفاصيل ... 

نشير إلى أنه بعد انتهاء البث المباشر، يمكنكم مشاهدة الجلسة على موقع البث الشبكي للأمم المتحدة webtv.un.org

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