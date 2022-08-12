بعد إعصار إيوتا: ما الدروس التي يمكننا استخلاصها من مأساة بيئية بشأن التأقلم مع تغير المناخ واستعادة النظام البيئي

تعد جزيرة بروفيدنسيا الكولومبية الجبلية - التي تقع في منتصف الطريق في امتداد البحر الكاريبي الذي يفصل بين كوستاريكا وجامايكا - موطنا لألوان بحرية مذهلة ومناظر طبيعية تحت الماء وغابات المانغروف الواسعة وحتى الغابات الاستوائية الجافة.

يعد تنوع النظم البيئية البحرية والعجائب الطبيعية المحيطة بها- بما في ذلك المشهد السنوي لآلاف السرطانات السوداء النادرة التي تنحدر من الجبال وتتجه إلى البحر لتضع بيضها- وأحد أكبر الحواجز المرجانية في العالم، والذي يدعم مجموعة مذهلة من الحياة البحرية. وقد قاد ذلك إلى إعلانه كجزء من محمية المحيط الحيوي لليونسكو المعروفة باسم "Seaflower".

ولكن مع ذلك، كما هو الحال بالنسبة لجميع الجزر في العالم، فإن كنوز بروفيدنسيا الطبيعية الفريدة مهددة بشدة بسبب تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، وهي تهديدات ليست "نظريات" تلوح في الأفق، ولكنها حقائق مروعة تؤثر بالفعل على كل جانب من جوانب الحياة هناك.

لن ينسى سكان الجزيرة البالغ عددهم 6,000 نسمة أبدا ليلة 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما دمر إعصار إيوتا، آخر وأقوى إعصار لموسم عاصفة المحيط الأطلسي لعام 2020- أرضهم الحبيبة.

مارسيلا كانو- عالمة الأحياء والمقيمة منذ فترة طويلة في الجزيرة- كرست حياتها للحفاظ على كنوز بروفيدنسيا البيئية.

تتذكر السيدة مارسيلا لحظة الإعصار: "الشيء الأكثر إثارة للصدمة كان الصوت. يقول الناس هنا إن الإعصار جاء مصحوبا بالشيطان لأن الصوت كان غريبا ومخيفا للغاية".

قضت مارسيلا ساعات في تلك الليلة تصارع من أجل النجاة من العاصفة.

كانت نائمة في منزلها عندما بدأت تسمع أصواتا غريبة - حوالي منتصف الليل - تبين أن ذلك كان هبوب رياح تزيد سرعتها عن 155 ميلا في الساعة.

مر الإعصار المدمر عبر الجزيرة فانقطعت الكهرباء والاتصالات بعد فترة وجيزة.

تتذكر السيدة مارسيلا كانو قائلة: "وقفت ولاحظت أن مصابيح السقف بدت وكأنها أعلى من المعتاد. حينها أدركت أن جزءا من سقفي قد طار بعيدا".

وتضيف أنها بعد دقائق سمعت صوتين قويين صادرين من غرفة الضيوف ورأت الماء ينساب على الجدران.

كان رد فعلها الفوري هو الخروج من المنزل، واصفة قرار الخروج بأنه كان الأفضل، لأن معظم جدران منزلها- ليس فقط السقف- قد انهار في الظلام تحت تأثير الأمطار الشديدة والرياح.

"كانت السماء تمطر بغزارة؛ لم أتمكن تقريبا من الخروج من منزلي لأن الرياح لم تكن تسمح لي بفتح الباب. وصلت إلى المكان الذي أوقفت فيه مولا [عربة الغولف الآلية الخاصة بها]. كانت غارقة تماما في الماء، وجلست هناك".

أمضت أكثر من 10 ساعات جالسة في عربة الغولف على أمل أن يصمد جدار مجاور لها وشجرة صنوبر كبيرة.

"في كل مرة أسمع فيها دويا صاخبة، كنت أوجه مصباحي نحو الشجرة. لو أن الشجرة قد انهارت لكانت تلك نهايتي".

كانت أطول ليلة شهدتها بروفيدنسيا على الإطلاق. وحتى بعد شروق الشمس، بالكاد سمح الإعصار بمرور أي ضوء.

"كانت الرياح القوية جدا تأتي وتذهب لساعات وساعات، وكل ما كنت أفكر فيه هو التضرع للخالق بأن تنحسر هذه الرياح، فلقد مضى وقت طويل جدا، من فضلك توقفي. شعرت وكأنه أطول وقت في حياتي. عند الساعة 11 صباحا تقريبا، تحسن الوضع قليلا، لكن السماء كانت لا تزال تمطر بغزارة".

في تلك اللحظة رأت جيرانها على الطريق ينادون عليها. استجمعت الشجاعة للسير فوق تل صغير مليء بالحطام باتجاههم وأدركت أنهم فقدوا منزلهم أيضا بسبب الرياح.

لكن بالنسبة لمارسيلا، كانت الخسارة على وشك أن تصبح أكبر وأكثر إيلاما.

Personal archive منزل مارسيلا كانو بعد الإعصار.

حياة مكرسة لحماية الطبيعة

السيدة كانو هي مديرة متنزه ماكبين لاغون الطبيعي الوطني Old Providence McBean Lagoon، وهو موقع محمي فريد ومهم للغاية في الجزيرة. عملت لأكثر من 30 عاما لحمايته، وظلت رائدة- مع فريقها- في استعادة النظام البيئي والسياحة البيئية.

أخبرت أخبار الأمم المتحدة أنه في كل مرة تحكي فيها هذه القصة، بالكاد تستطيع أن تحبس دموعها:

"نظرت حولي لأكتشف أن كل النباتات على الجزيرة قد ذهبت أدراج الرياح، وكان كل شيء أسود، ولم تعد جميع الأشجار مكسوة بالأوراق. بدا الأمر كما لو أن كل شيء قد احترق، وكان البحر مرتفعا. كان بإمكاني رؤية جزيرة سانتا كاتالينا من هناك؛ لم أستطع رؤيتها من قبل. واستطعت أن أرى مدى الضرر الذي لحق بها".

في تلك الليلة، لجأت السيدة كانو مع 10 عائلات إلى الاحتماء بحافة خرسانية- في الطابق الثاني لمنزل قيد الإنشاء- لم يتأثر بالرياح والمطر.

"لقد صنعنا سريرا مؤقتا مشتركا. كان ذلك أيضا في ذروة انتشار فيروس كورونا في كولومبيا، لكن لم يكن أحد يهتم بذلك في تلك اللحظة".

كانت السماء لا تزال تمطر، وانقطعت الاتصالات عن الجزيرة لأكثر من ثماني ساعات. ظل الناس في سائر أنحاء كولومبيا يتساءلون لمدة يوم تقريبا عما إذا كانت بروفيدنسيا قد نجت من إعصار إيوتا أم لا.

في الأيام التالية، مع وصول المساعدة، وصف سكان محليون آخرون كيف كان الناس يتجولون مثل "الزومبي"- أو الموتى الأحياء- بحثا عن الطعام والمأوى. بأعجوبة، فقد أربعة أشخاص فقط حياتهم في تلك الليلة، ولكن تم تدمير أكثر من 98 في المائة من البنية التحتية للجزيرة وتشريد 6,000 شخص.

"ذهبت سيرا على الأقدام لأسأل عن فريقي في الحديقة الوطنية. كنا جميعا على ما يرام، لكننا فقدنا كل شيء عملنا من أجله. مكتبنا ومكتبتنا وبيانات البحث المخزنة في أجهزة الكمبيوتر لدينا، فقدنا كل شيء".

Invemar صور بالأقمار الصناعية تظهر تأثر أشجار المانغروف والنباتات في خليج مانشينيل في بروفيدنسيا بالإعصار إيوتا.

مأساة بيئية

عادت السيدة كانو إلى بروفيدنسيا بعد أن أمضت بعض الوقت مع أسرتها في بوغوتا وجمعت الأدوات المنزلية والضروريات الأساسية لبعض العائلات المتضررة من العاصفة.

عندها تمكنت من تقييم الضرر البيئي داخل الحديقة الوطنية.

"لقد أمضيت معظم حياتي هنا في بروفيدنسيا. لقد كان مؤلما جدا أن أرى أن كل جهودنا للحفاظ على الحديقة الوطنية قد تلاشت".

UN News/Laura Quinones

وفقا لإدارة المتنزهات الطبيعية الوطنية في كولومبيا، تأثر حوالي 90 في المائة من غابات المانغروف والغابات، فضلا عن الشعاب المرجانية في المياه الضحلة، والتي كان العديد منها في مشاتل كجزء من جهود الاستعادة المستمرة.

"نحن نعمل على استعادة الغطاء النباتي والتكوينات الملحية. لقد قمنا أيضا بإنقاذ وإعادة زرع المستعمرات المرجانية التي اقتلعها الإعصار"، تشرح السيدة كانو وهي واقفة فيما تبقى من رصيف كراب كاي، الذي كان يمثل- في يوم من الأيام- أكثر المناطق جذبا للسياح في بروفيدنسيا.

ترتفع الجزيرة الصغيرة بشكل حاد وجذاب قبالة الساحل وتحيط بها المياه الفيروزية. اعتاد السائحون الصعود إلى القمة للحصول على مناظر للحديقة بزاوية 360 درجة.

يتم الآن بناء أرضية للوقوف عليها والاستمتاع بالمناظر، ورصيف جديد، وبدأت بعض النباتات المزروعة العام الماضي في الظهور.

UN News/Laura Quinones/PNN Colom

الشعاب المرجانية

بفضل العمل الميداني والتجربة في ترميم الشعاب المرجانية، على مدار العقد الماضي، تعد حديقة ماكبين لاغون الوطنية حاليا أكبر مساهم في المشروع الوطني "مليون شعبة مرجانية من أجل كولومبيا" والذي يهدف لاستعادة أكثر من 200 هكتار من الشعاب المرجانية، مع أكثر من 55,000 جزء من الشعاب المرجانية في المشاتل وأكثر 6,000 قطعة مزروعة.

زارت أخبار الأمم المتحدة بعض المستعمرات المزروعة وشهدت معجزة شظايا الشعاب المرجانية التي تندمج معا وتجذب الأسماك الصغيرة، مما يعيد الحياة إلى البحر والمهددة حاليا بارتفاع درجة حرارة البحار والظواهر الجوية المتطرفة.

توضح عالمة الأحياء البحرية الشابة فيوليتا بوسادا، عضوة فريق السيدة كانو في المتنزه:

"تزداد المياه دفئا، لذلك تكبر مستعمرات الطحالب وتحارب الشعاب المرجانية على مواردها".

UN News/Laura Quinones عالمة الأحياء البحرية فيوليتا بوسادا تقوم بتنظيف مستعمرة مرجانية مزروعة.

وشددت على أن استعادة النظام البيئي جهد يومي، حيث يتعين على الفريق تنظيف مستعمرات الطحالب باستمرار وغيرها من الأخطار التي قد تعيق نمو الشعاب المرجانية.

تمكنت السيدة بوسادا، التي ولدت ونشأت في بروفيدنسيا، من مشاهدة نتائج جهود الترميم.

وعن ذلك تقول:

"والدي عمل أيضا في هذه الحديقة. لقد تم بناء هذه المستعمرات الجديدة التي تراها هنا من شظايا زرعها والدي في المشاتل منذ 12 عاما".

وتضيف أنه بصفتك أحد سكان الجزيرة، فإن الاهتمام بالنظم البيئية يعد مسؤولية. إنها تقدم لنا الطعام والمأوى والحماية. كما أنها تجتذب السياح الذين تعتمد عليهم هذه الجزيرة.

UN News/Laura Quinones غابات المنغروف الميتة على شواطئ جزيرة سانتا كاتالينا.

غابات المانغروف أنقذت الأرواح

ولكن بينما بدأت الشعاب المرجانية في الازدهار، مرة أخرى، وشهدت الغابة الجافة أيضا انتعاشا، فإن إعادة إنعاش ما يقرب من 60 هكتارا من أشجار المانغروف تمثل اختبارا أكبر للمجتمع.

تقول مارسيلا كانو:

"أمامنا تحد كبير على وجه التحديد مع المانغروف الأحمر، الذي ينمو على الساحل. مات أكثر من 95 في المائة من هذه الأنواع أثناء الإعصار، ولا تتجدد بشكل طبيعي".

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، تدعم أشجار المانغروف التنوع البيولوجي الغني وتوفر موطنا للأسماك والمحار، فضلا عن أنها تشكل مدرجا للهبوط ومنطقة تعشيش لأعداد كبيرة من الطيور. أما جذورها فهي تمثل مأوى للزواحف والبرمائيات.

يمكن لنظامها البيئي أن يمتص كمية من الكربون تصل إلى خمسة أضعاف ما تمتصه الغابات الاستوائية، كما أن تربتها تشكل أحواضا كربونية عالية الفعالية، مما يجعلها "رئات" مهمة لكوكبنا الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

تعمل أشجار المانغروف أيضا كخط دفاع ساحلي طبيعي ضد هبوب العواصف وأمواج التسونامي وارتفاع مستوى سطح البحر والتآكل - وهو أمر شاهده سكان سانتا كاتالينا، وهي جزيرة صغيرة متصلة بشمال بروفيدنسيا بواسطة جسر.

تؤكد السيدة كانو: "أنقذت أشجار المانغروف على طول ساحل جزيرة سانتا كاتالينا حياة هذا المجتمع خلال إعصار إيوتا. بدون غابات المانغروف وخدمات النظام البيئي الخاصة بها، سيكون هناك انخفاض في الأسماك والتنوع البيولوجي، وإذا لم نقم باستعادتها، فلن تتواجد لحمايتنا مرة أخرى".

في عربة الغولف نفسها التي احتمت بها أثناء الإعصار، قادت مارسيلا كانو فريق أخبار الأمم المتحدة إلى مشتل بارك مانغروف، حيث ينمو أكثر من 4,000 شتلة.

"لدينا غابات المانغروف الحمراء والسوداء هنا. نذهب لجمع كل البذور التي باستطاعتنا جمعها ونضعها في دلاء الماء. عندما تنمو جذورها، نضعها في أكياس الرمل. بعد أربعة إلى خمسة أشهر، يمكننا نقلها إلى بيئتها الطبيعية".

UN News/Laura Quinones

عمليات الاستعادة لا تأتي بدون تحديات. إلى جانب الندرة العامة لبذور المانغروف الحمراء، تقول السيدة كانو إن نوعين من السرطانات يحبان أكل النباتات الصغيرة، وتمضغ بعض السحليات أوراقها.

"لذلك، كان لزاما علينا أن نبتكر أفكارا إبداعية لحمايتها" مشيرة إلى زجاجات المياه والسلال باعتبارها بعض الحلول المؤقتة.

تتضمن استراتيجية ترميم المنتزه الوطني أيضا المجتمع، وتقوم الحديقة بتعليم الأطفال الصغار الذين يعيشون بالقرب من غابات المانغروف كيفية تنمية هذه النظم البيئية والاعتناء بها.

تقول السيدة كانو:

"سوف يستغرق الأمر منا حوالي 10 سنوات كي نتمكن من الحصول على غابات المانغروف بالهيكل والوظيفة التي كانت عليها قبل الإعصار. هذه عمليات ترميم طويلة الأمد، ومن المهم أن تفهم الحكومات ذلك".

UN News/Laura Quinones

السياحة والشركات المحلية

يتألف السكان المحليون للجزيرة من قومية Raizals، أحفاد الرقيق الأفارقة والبحارة البريطانيين، الذين يتحدثون الإنجليزية الكريولية، على الرغم من أن معظمهم يتحدثون الإسبانية أيضا. هناك أيضا عدد أقل من "المهاجرين" من البر الرئيسي، الذين يعتبرون بروفيدنسيا موطنهم.

يدور الاقتصاد المحلي حول السياحة والصيد التقليدي للأسماك والقنص. بسبب القيود التي فرضتها جائحة كـوفيد-19 والدمار الذي أحدثه الإعصار، ظل قطاع السياحة بطيئا خلال العامين الماضيين.

لم يتم فتح الجزيرة للجمهور إلا في منتصف عام 2022، ولكن حتى هذا التاريخ، لا تزال غير قادرة على استقبال ما معدله 3,000 زائر شهريا، وهو عدد الزوار الذين توافدوا إلى الجزيرة في عام 2019.

تمكن عدد قليل من الفنادق والشركات القائمة من الاستمرار في العمل بفضل وصول المسؤولين الحكوميين والمقاولين والمتطوعين الذين شاركوا في جهود إعادة الإعمار.

شهدت خوانيتا أنجيل، الشريكة في ملكية فندق Cabañas de Agua Dulce، الدمار الذي ألحقه الإعصار بالأعمال التجارية لعائلتها وعن ذلك تقول:

"في البداية اعتقدت أنه لن يتمكن أحد من إعادة تأسيس هذا العمل مرة أخرى. لقد أغلقنا أبوابنا لمدة عام بسبب الجائحة الصحية، وتقدمت للحصول على قرض لإصلاح الأسطح. في كل مرة كنت أرى فيها بلاطة تتطاير من السقف أثناء الإعصار، كل ما كنت أفكر فيه هو أن أموالنا وآمالنا تتطاير معها".

UN News/Laura Quinones تعمل خوانيتا أنجيل، مالكة الفندق في بروفيدنسيا، على إعادة ممتلكات عائلتها إلى مجدها السابق.

تقول السيدة أنجيل إن أحدا في الجزيرة لم يكن يتوقع أن يتسبب إعصار إيوتا في مثل هذا الدمار، لأنهم جميعا نجحوا في اجتياز أعاصير أخرى. وتضيف:

"لهذا لم يأخذ أحد هذا الأمر على محمل الجد، لم نعتقد أبدا أن شيئا كهذا قد يحدث لنا ... نحن جزيرة صغيرة، نقطة في الخريطة، لكننا بحاجة إلى الاستعداد للمستقبل".

وفقا للخبراء في الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التكيف مع آثار المناخ في الجزر الصغيرة، بما في ذلك الحد من نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز الحد من مخاطر الكوارث، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ على المدى الطويل.

في الآونة الأخيرة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة منطقة البحر الكاريبي بأنها "نقطة الصفر لحالة الطوارئ المناخية"، ودعا البلدان المتقدمة إلى مطابقة العمل المناخي مع حجم الأزمة وإلحاحها.

قد يعني ذلك توفير الدعم المالي للجزر الصغيرة حتى تتمكن من بناء قدرة تكيف أقوى، وفي نهاية المطاف، تقليل انبعاثات الكربون، التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن تدفئة كوكبنا ودفع التغيرات المناخية التي تجعل الأعاصير أشد قوة وأكثر تواترا.

UN News/Laura Quinones بحلول يونيو 2022 ، ظلت بعض المباني في حالة خراب في بروفيدنسيا مثل ما حدث لهذا الفندق.

لماذا التصدي لتغير المناخ؟

تؤكد مارسيلا كانو أن إحدى طرق بناء المرونة والتكيف هي الاستثمار في استعادة النظام البيئي.

"يعد النظام البيئي الصحي أكثر قدرة على الصمود. يجب أن نضمن ذلك حتى يتسنى للنظم البيئية عند حدوث كارثة أن تستمر في تقديم السلع والخدمات البيئية التي تساهم في تحسين نوعية الحياة لسكاننا".

وتذكرنا السيدة كانو كذلك بأن أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية للتصدي لتغير المناخ هو "إعلان المناطق البحرية المحمية."

توفر هذه المناطق ضغطا أقل على النظم البيئية والأنواع، مما يسمح لها بمواصلة العمليات الطبيعية التي تخفف من آثار المناخ، مثل تخزين الكربون.

على سبيل المثال، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تمثل مسألة حماية الحيتان حلا هاما قائما على الطبيعة لاحتجاز الكربون.

يتراكم الكربون في أجسام الحيتان خلال حياتها الطويلة، والتي يمتد بعضها إلى 200 عام. عندما تموت الحيتان تغرق في قاع المحيط حاملة معها الكربون.

وأكدت السيدة كانو قائلة: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المناطق المحمية، كما أننا بحاجة إلى المزيد من الموارد لإدارتها بشكل جيد، وإشراك وإعطاء قيمة لمعارف المجتمع المحلي".

وتضيف أن استعادة النظم البيئية وحمايتها في بروفيدنسيا ليست مهمة للمصلحة الذاتية فحسب، بل إنها مهمة للكوكب بأسره.

"كنا نظن أن تغير المناخ كان شيئا يحدث في أماكن أخرى، ولكن هذا الإعصار خلق وعيا مشتركا، ونحن نعمل على وضع آليات لنكون أكثر استعدادا للمستقبل لأننا نعلم أن مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة آخذة في التوسع".

كانت السيدة كانو واقفة على شرفة منزلها الذي أعيد إعماره مؤخرا كجزء من برنامج حكومي أعاد بناء معظم المنازل في المجتمع، وتذكرت أنه قبل الإعصار، لم يكن بإمكانها رؤية المحيط بسهولة.

UN News/Laura Quinones تقف مارسيلا كانو في شرفة منزل أعيد بناؤه في بروفيدنسيا.

"جُرفت جميع الأشجار العالية بعيدا، والآن أحصل على هذا المنظر الجميل، لكنني أعيد زرع تلك الأشجار أيضا. تخيلوا حجم ما خسرناه".

إنها تريد التأكد من أن العالم يعرف أن إعادة بناء المنازل يشكل مجرد بداية.

"نحتاج أيضا إلى تجهيز مجتمعنا لأحداث أقوى، وعلينا تضمين تغير المناخ في سياسة التنمية لجزيرتنا حتى نتمكن من الاستعداد والتكيف مع ما هو قادم".

مُنح متنزه ماكبين لاغون الوطني جائزة Blue Park لحفظه الاستثنائي للحياة البرية البحرية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول المحيط في لشبونة، البرتغال.

تقول الخبيرة وعالمة الأحياء: "قبل الإعصار، كنت على وشك التقاعد، لكنني لا أستطيع الآن. لا يمكنني ترك منصبي دون التأكد من أن هذا المتنزه قوي وجاهز للأجيال القادمة".

واعترفت بأنها اعتقدت ذات مرة أنها لن تقضي شهر تشرين الثاني/نوفمبر مرة أخرى في بروفيدنسيا، ومع اقتراب موسم الأعاصير في عام 2022، تعود الذكريات المخيفة التي خلفها إعصار إيوتا مجددا.

تدعم النظم البيئية كل أشكال الحياة على الأرض. كلما كانت نظمنا البيئية أكثر صحة، كان الكوكب وسكانه أكثر صحة.

يهدف عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي إلى منع ووقف وعكس تدهور النظم البيئية في كل قارة وفي كل محيط. يمكن أن يساعد في القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ ومنع الانقراض الجماعي.

لن ينجح هذا إلا إذا لعب الجميع دورا في هذه الاستعادة.

