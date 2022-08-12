أفغانستان: خبراء ينتقدون تصرفات طالبان التي لا تنبئ بأن لديها نية للوفاء بتعهداتها باحترام حقوق الإنسان

وأشار الخبراء إلى مضيّ عام على استيلاء طالبان على السلطة، في ذلك الحين، طالبوا المجتمع الدولي مرة أخرى باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأفغان من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والنزوح الداخلي، وفرض قيود غير قانونية على حقوق الإنسان لا سيّما حقوق النساء والفتيات والمواطنين الضعفاء والأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والفنّانين والأقليات الدينية وغيرها، والمعلّمين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وقال الخبراء: "بعد عام واحد، نكرر هذه الدعوة. على الرغم من التعهدات الجديدة بدعم حقوق الإنسان، لم تفشل طالبان في الوفاء بوعودها فحسب، بل عكست أيضا الكثير من التقدم الذي تم إحرازه في العقدين الماضيين."

علاوة على ذلك، فإن الأزمة الإنسانية والاقتصادية، التي تسببت بالفعل في أضرار جسيمة للملايين، لم تنحسر، ومن المتوقع أن تتفاقم بشكل جزئي بسبب توقف المساعدة الإنمائية الدولية وتجميد الأصول الأفغانية في الخارج.

عدد كبير من الانتهاكات

منذ آب/أغسطس 2021، شهد خبراء حقوق الإنسان عددا كبيرا من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها طالبان، مع القمع الممنهج للنساء والفتيات في المجتمع الذي أصبح فظيعا بشكل خاص.

وقالوا: "لم يحدث في أي مكان آخر في العالم هجوم واسع النطاق ومنهجي وشامل على حقوق النساء والفتيات – يتم تقييد كل جانب من جوانب حياتهن تحت ستار الأخلاق ومن خلال استغلال الدين كأداة."

وشددوا على أنه لا يمكن تبرير التمييز والعنف على أي أساس.

وأشاروا إلى أن التقارير اليومية عن العنف – بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وزيادة مخاطر الاستغلال التي تواجهها النساء والفتيات، بما

في ذلك لأغراض زواج الأطفال والزواج القسري، وانهيار سيادة القانون – كل ذلك "لا يمنحنا الثقة بأن طالبان لديها نية للوفاء بتعهداتها باحترام حقوق الإنسان."

© UNICEF/Azizzullah Karimi فتيات في مركز تعليمي بقرية جلاب خيل في ميدان وردك، أفغانستان.

دعوة إلى التقيد بالالتزامات

وقال الخبراء: "في ظل غياب حكومة شاملة وتمثيلية، ستبقى احتمالات السلام الدائم والمصالحة والاستقرار ضئيلة."

ودعا الخبراء طالبان إلى:

التقيّد بجميع الالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تقع على عاتق أفغانستان، بما في ذلك احترام حقوق الفتيات والنساء في التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة، ودعم حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات والمشاركة البنّاءة مع آليات حقوق الإنسان.

فتح جميع المدارس الثانوية للفتيات على الفور، واستعادة وصولهن إلى تعليم جيد، كذلك رفع القيود المفروضة على تنقل المرأة وملابسها وتوظيفها ومشاركتها السياسية، ووقف جميع أعمال العنف ضدهن على الفور.

احترام العفو العام والوقف الفوري لجميع الأعمال الانتقامية ضد أفراد قوات الأمن التابعين للحكومة السابقة وغيرهم من المسؤولين وأفراد المجتمع المدني بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء.

إرجاع اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان ونقابات المحامين على الفور والنقابات الأخرى ذات الصلة، والسماح لها بالعمل بحرية واستقلالية.

مسؤولية المجتمع الدولي

ومع توقع تفاقم الوضع الإنساني، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ضمان أن يحصل الأفغان على الضروريات الأساسية للحياة بأكبر قدر من الاستعجال، بحسب الخبراء، بما في ذلك الغذاء والماء والتعليم وسبل العيش والمسكن الآمن.

ودعا الخبراء أعضاء المجتمع الدولي إلى:

ضمان وصول المدنيين بشكل عادل إلى المساعدات الإنسانية وأن يعمل المجتمع الإنساني مع النساء والأقليات لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

دعم ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان، المتمثلة في الإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات بهدف المساءلة. ينبغي أن يشمل ذلك دعم العمل التعاوني مع أصحاب الولايات الآخرين ذوي الصلة، وخاصة أولئك الذين يركزون على حقوق المرأة.

دعم المبادرات المستمرة للقياديات والمفكّرات الأفغانيات، وكذلك مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، لتصميم وتنفيذ – تحت قيادة المرأة الأفغانية – استراتيجية لتعزيز حقوق النساء والفتيات، مع معايير وتوقعات واضحة.

الحفاظ على و/أو اعتماد استثناءات إنسانية مستدامة وقوية في جميع أنظمة العقوبات الدولية والمحلية لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب أن تكون هذه التدابير مناسبة للغرض، مع ضمان ألا تتداخل تدابير العقوبات مع العمل الإنساني المحلي بموجب القانون الدولي، وأن تعمل على معالجة الأزمات الإنسانية الحالية وتحول دون استمرار العقوبات في تفاقم أزمات حقوق الإنسان الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني.

اعتماد تدابير من شأنها أن تمهد الطريق لتعافي اقتصاد أفغانستان.

وشدد الخبراء على ضرورة عدم الاعتراف بسلطات الأمر الواقع، إلى أن تظهر خطوات مهمة نحو احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات على الفور واستعادة وصولهن إلى تعليم جيد.

وقالوا: "حان الوقت لمضاعفة الجهود بسرعة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني."

*الخبراء هم:

ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ موريس تيدبال - بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ فابيان سالفيولي، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ سوبيان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال؛ فيليبي غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ سيسيليا خيمينيز – داماري، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ فيونولا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب؛ غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ ألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في ميدان الحقوق الثقافية؛ نزيلة غانيا، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

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* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.