غوتيريش يشيد بجهود سلطات كينيا وشعبها للنهوض بالعملية الديمقراطية

وأشار بيان منسوب للمتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إلى أن الأمين العام أخذ علما بالعمل المهم الذي قامت به السلطات الكينية وهيئات إدارة الانتخابات، والمشاركة النشطة للعديد من أصحاب المصلحة الوطنيين، والالتزام الثابت للناخبين بممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع على النحو الواجب.

وقال البيان: "إن الأمين العام على ثقة بأن جميع أصحاب المصلحة السياسيين والشعب الكيني سيواصلون إظهار نفس المستوى من الهدوء والصبر والاحترام للعملية الانتخابية، وهم ينتظرون إعلان نتائج الاقتراع وفق الإطار الزمني القانوني."

وكرر الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم جهود السلطات الكينية والشعب الكيني للنهوض بالعملية الديمقراطية في كينيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ستيفان دوجاريك إن الانتخابات ستكون معلما مهمّا في العملية الديمقراطية في البلاد.

وأضاف ردّا على سؤال من أحد الصحفيين: "من الواضح أننا نتابع التطورات هناك عن كثب، سواء من منظور الأمين العام أو من منظور موظفينا في كينيا."

وأكد أن الأمم المتحدة قدمت بعض الدعم لجهود أصحاب المصلحة الوطنيين إزاء توعية الناخبين ومنع النزاعات.