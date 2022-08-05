جوائز الابتكار العالمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: 10 مشاريع ستغير حياة النساء والفتيات

تم تمويل هذا التحدي من قبل صندوق Equalizer Accelerator، التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومركز التجارة الدولية.

حصلت المؤسسات المشاركة على حافز جائزة نقدية تسمح لها بتوسيع أفكارها والانتقال من مرحلة الاختبار، إلى الإنتاج الكامل، لصالح الملايين حول العالم.

وتلقى التحدي مزيدا من التمويل من حكومات لوكسمبورغ وفنلندا والدنمارك. ويوفر صندوق Equalizer Accelerator – الذي أطلِق في 2021 - استثمارات خالية من الأسهم في المؤسسات الاجتماعية التي تقودها النساء أو تشارك في قيادتها، ويمكن أن يظهر دليلا على التأثير الذي ستحدثه.

مفتاح التقدم

قالت د. ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فيما يتعلق بالمسابقة، "إن التفكير الإبداعي والحلول المبتكرة هي مفتاح تسريع التقدم للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم."

يمنح تحدي 2022 جوائز لعشر منظمات تقودها أو تشارك في قيادتها نساء من خمس مناطق مختلفة على مستوى العالم.

في البداية، تلقت لجنة من الخبراء 300 طلب مقدم من 61 دولة. بعد أن طرحت 20 من المنظمات المتأهلة للتصفيات النهائية الأفكار المبتكرة على اللجنة، بعد ذلك، وقعت المؤسسات الفائزة عقودا مدتها تسعة أشهر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وستتلقى استثمارا خالٍ من الأسهم بقيمة 60 ألف دولار.

سيسمح التمويل للمنظمات الفائزة بالانتقال بعيدا عن المرحلة التجريبية والبدء في التصنيع على نطاق واسع.

كما سيدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه المؤسسات الاجتماعية من خلال الإرشاد المستهدف وفرص التدريب، وورش العمل التفاعلية، والوصول الفريد إلى شبكة الأمم المتحدة العالمية.

وقالت الوكالة إن الأفكار الفائزة وظائفها متعددة، لكنها تشترك في الإبداع. وتراوحت أمثلة التصاميم الفائزة من نظام تشخيص محمول لمقدمات الارتعاج إلى لعبة لوحية تنشر معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

انظر أدناه للحصول على القائمة الكاملة للمبادرات الرابحة من جميع أنحاء العالم:

مؤسسة بانيامور، كوستاريكا

قامت مؤسسة بانيامور بتطوير مجموعة أدوات رقمية جديدة للفتيات اليافعات للمساعدة في منع العنف عبر الإنترنت والاستجابة له.

عيادات متنقلة، منغوليا

تصل GerHub إلى النساء والفتيات في المناطق النائية بالمعلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية من خلال العيادات المتنقلة والتطبيب عن بُعد.

المبادرة العالمية لمرض تسمم الحمل، أوغندا

نظام تشخيص محمول يساعد النساء الحوامل في الكشف المبكر، والإحالة في الوقت المناسب، والإدارة الفعّالة لمقدمات الارتعاج – وهو اضطراب ارتفاع ضغط الدم الذي يهدد الحياة ويسبب ما يصل إلى 10 في المائة من الوفيات المرتبطة بالحمل في أفريقيا.

تشخيص هيلسبرينج، نيجيريا

طريقة ثورية للكشف عن الحمل خارج الرحم، وهي حالة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، بما في ذلك وفاة الأم والطفل، إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في الوقت المناسب.

معهد إمباكت للابتكارات، أرمينيا

يُعدّ تطبيق SafeYou حلا رقميا فريدا يوفر للنساء والفتيات وظائف أمنية لحمايتهن من العنف، ويوفر أدوات للناجيات.

كيزباشينا، تركيا

تجربة واقع غامرة تهدف إلى وقف العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تعريف المستخدمين بمحاكاة تستند إلى تجارب الحياة الواقعية للمرأة.

روبوت، كولومبيا

روبوت محادثة معزز بالذكاء الاصطناعي يوفر لليافعات معلومات وخدمات جيدة عن الصحة الجنسية والإنجابية، ويساعدهن في إنهاء دورة الفقر التي تولدها حالات الحمل لدى العديد من اليافعات.

توغوموغو، بنغلاديش

منصة شاملة لصحة الأسرة ورفاهها، توفر الوصول إلى تنظيم الأسرة ومعلومات وخدمات للصحة الإنجابية للشابات والأمهات الجدد.

مبادرة أوروكوندو، رواندا

لعبة أوروكوندو اللوحية لمهارات الحياة هي أول لعبة تعليمية منخفضة التقنية مرخصة في رواندا، تنشر معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

المرأة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، الكاميرون

مركز مجتمعي ومركز ابتكار نسائي، يقدم أداة رقمية تربط بين الناجيات والأشخاص المعرّضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر منصة مراسلة آمنة وسرية.

