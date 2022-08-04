السماح لمزيد من شحنات الحبوب المنقذة للحياة بمغادرة الموانئ الأوكرانية

وقد سمح مركز التنسيق المشترك (JCC) الذي يدير مبادرة حبوب البحر الأسود، المتفق عليها بين الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا، بمغادرة السفن الثلاث: اثنتان من ميناء تشورنومورسك وواحدة من أوديسا، محملة بإجمالي 58,041 طنا من الذرة عبر "الممر الإنساني البحري" المحدد.

في 22 تموز/يوليو، بإسطنبول، وقّعت الأطراف على صفقة الحبوب التي سهلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب الغزو الروسي، وسط مخاوف بشأن الحصار المفروض على صادرات أوكرانيا الغذائية القيّمة عبر البحر الأسود.

وأعلن مركز التنسيق المشترك بعد خمسة أيام أنه تأسس من أجل تحقيق المبادرة، وتم نقل أول شحنة محمّلة بالذرة يوم الأربعاء فقط، عندما سُمح لسفينة رازوني بالانطلاق متوجهة إلى ميناء طرابلس اللبناني.

ويتمثل دور المركز في تمكين النقل الآمن بواسطة السفن التجارية للحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية في البحر الأسود إلى بقية أنحاء العالم.

نقل الذرة إلى تركيا، المملكة المتحدة وأيرلندا

قال مركز التنسيق المشترك، ومقرّه إسطنبول، ويتكون من ممثلين من الدول المشاركة في الصفقة بالإضافة إلى الأمم المتحدة، في بيان صحفي إن السفينة التجارية "بولارنت" الراسية في ميناء تشورنومورسك، ستغادر محمّلة بـ 12,000 طن متري من الذرة متجهة إلى كاراسو في تركيا.

ومن المقرر أن تغادر السفينة "روجن"، الراسية أيضا في تشورنومورسك، يوم الجمعة مع 13,041 طنا من الذرة متجهة إلى تيسبورت في شمال إنجلترا، وستنطلق سفينة "نافستار" الراسية في أوديسا محمّلة بحوالي 33,000 طن من الذرة متجهة إلى رينجاسكيدي في أيرلندا.

أول سفينة متجهة إلى أوكرانيا

قال مركز التنسيق المشترك إنه سمح أيضا بتحرك السفينة التجارية "فولمار إس" التي كانت متجهة إلى تشورنومورسك، في انتظار التفتيش. وترسو فولمار إس حاليا في منطقة التفتيش بالقرب من شمال غرب إسطنبول.

وقال المركز: "من المتوقع أن تغادر السفن الثلاث المتجهة للخارج في الصباح من موانئها" وأضاف أن المواعيد قد تتأثر بناء على الجاهزية أو الظروف الجوية أو غيرها من الظروف غير المتوقعة.

"ومن المتوقع أن يتم إجراء التفتيش بعد الوصول إلى منطقة المرسى في المياه الإقليمية التركية."

وقال مركز التنسيق المشترك إنه "بالاستفادة من الدروس المستقاة" خلال الانطلاق الأول للسفينة إم/في رازوني، سمح المركز بانطلاق السفن الأخرى، باعتباره ’إثبات المفهوم‘ الثاني (أو الدليل على النجاح)، واختبار العمليات متعددة السفن في الممر بما في ذلك السفن الواردة. "بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة الممر للسماح بمرور السفن بشكل أكثر كفاءة مع الحفاظ على السلامة."

© UNOCHA/Levent Kulu تم السماح للشحنة الأولى المحملة بأكثر من 26000 طن من المواد الغذائية الأوكرانية بموجب اتفاق تصدير البحر الأسود بالانظلاق نحو وجهتها النهائية في لبنان.

تحرير الموانئ

أقر مركز التنسيق المشترك بالحاجة إلى السماح للسفن التجارية التي تقطعت بها السبل في الموانئ الأوكرانية، منذ شباط/فبراير، بالمغادرة إلى "وجهاتها المحددة مسبقا."

"ستحرر حركتهم مساحة رصيف قيّمة لمزيد من السفن القادمة للدخول وحمل الطعام إلى الأسواق العالمية بما يتماشى مع المبادرة."

وشدد المركز على أنه وفقا للإجراءات المتفق عليها مسبقا، ينسق جميع المشاركين مع السلطات العسكرية الخاصة بهم، في موسكو وكييف وأنقرة، والسلطات الأخرى ذات الصلة، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية.

"سيراقب مركز التنسيق المشترك عن كثب الممر الآمن للسفن عبر الممر البحري الإنساني."

