اليمن: الأطراف توافق على تمديد الهدنة لمدة شهرين آخرين بهدف توفير "انفراجة ملموسة" للمدنيين

وفي بيان، قال غروندبرغ إن التمديد يتضمن التزاما من الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسّع في أسرع وقت ممكن.

وقال: "أود أن أُعرب عن امتناني لقيادات الطرفين على موافقتها على هذا التمديد للهدنة وعلى استمرار انخراطها البنّاء معي في تنفيذ الهدنة والسعي نحو توسيعها."

اعلن المبعوث الأممي غروندبرغ على أن الطرفين إتفقا على تمديد الهدنة في #اليمن بموجب نفس الشروط لمدة شهرين إضافيين. ويشمل هذا التمديد التزاماً بإستمرار المفاوضات بُغية التوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. https://t.co/AqvZ2d5YBa — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) August 2, 2022

وأكد غروندبرغ على أنه سيكثف جهوده مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسّع، وذلك توطيدا للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام، على حدّ تعبيره.

وكان المبعوث الخاص قد شارك مع الطرفين مقترحا عن اتفاق هدنة موسّع وتلقى "تعليقات جوهرية" من الجانبين حول هذا المقترح.

تكثيف الانخراط مع الأطراف

خلال الأسابيع المقبلة، سيكثّف غروندبرغ انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لجميع التزاماتها بالهدنة، بما في ذلك تنفيذ العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي وإليه وكذلك عدد سفن الوقود التي تدخل إلى ميناء الحديدة كما ينص عليه اتفاق الهدنة.

وسلط الضوء على إحراز تقدم حول فتح طرق في تعز وفي محافظات أخرى لتسهيل حرية حركة ملايين اليمنيين من نساء ورجال وأطفال وتسهيل تدفق السلع.

وقال غروندبرغ: "يستحق سكان تعز والمحافظات الأخرى أن تعود عليهم الهدنة بالمنفعة من كافة جوانبها."

في 2 نيسان/أبريل دخلت الهدنة حيّز التنفيذ في اليمن، تزامنا مع شهر رمضان الفضيل، ومن ثمّ جرى تجديدها لشهرين آخرين في 2 حزيران/يونيو، وهي خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة "زخما إيجابيا وأخبارا جيدة لشعب اليمن الذي عانى كثيرا في هذه الأزمة التي صنعها الإنسان."

© UNICEF/Owis Alhamdani سيدة تطهو في اليمن.

مقترح الهدنة الموسّع

أوضح غروندبرغ أن مقترح الهدنة الموسّع سوف يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من مطار صنعاء وإليه، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة.

وتابع في البيان الصحفي: "من شأن الاتفاق الموسّع أن يوفّر أيضا الفرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل."

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الهدنة الحالية هو "توفير انفراجة ملموسة للمدنيين" في البنود التي تتضمنها الهدنة، "وإيجاد بيئة مواتية لبلوغ تسوية سلمية للنّزاع من خلال عملية سياسية شاملة."

وأعرب عن امتنانه لما وصفه بالدعم المتضافر الذي يقدمه المجتمع الدولي. "وأخص بالذكر دعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمَان، وأعضاء مجلس الأمن الدولي."

وشدد على أنه يعوّل على تعاون الأطراف المستمر للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ جميع عناصر الهدنة والتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق هدنة موسّع ولوضع اليمن على مسار السلام المستدام.