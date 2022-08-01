جمهورية الكونغو الديمقراطية: غوتيريش "غاضب" من عدوان قوات حفظ السلام، ويدعو إلى المساءلة

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أكد أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بالسلام والتنسيق مع القوات المسلحة الكونغولية والعمل مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لحل الوضع وتحقيق الاستقرار في شرق البلاد.

غضب من الحادث "الخطير"

وفي بيان صدر عن نائب المتحدث باسمه يوم الأحد، أعرب الأمين العام للأمم عن غضبه من "الحادث الخطير" الذي وقع على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

في كاسيندي، مقاطعة كيفو الشمالية، أطلق أفراد عسكريون من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) النار بعد عودتهم من الإجازة في ديارهم.

وقال البيان إن "الأمين العام يشعر بالحزن والاستياء على حد سواء بسبب الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة خلال هذا الحادث."

كما قدّم السيد غوتيريش أعمق تعازيه للأسر المتضررة والشعب والحكومة الكونغولية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

© UNICEF/Guy Hubbard جنود حفظ السلام يرافقون قافلة إنسانية إلى قرية بينغا في منطقة كيفو الشمالية، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أسباب غير مبررة

من جانبها، قالت الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة مونوسكو، بينتو كيتا، في بيان إن جنود لواء التدخل التابع لقوة البعثة فتحوا النار على المركز الحدودي "لأسباب غير مبررة".

وأضافت أن "هذا الحادث الخطير تسبب في خسائر في الأرواح وإصابات خطيرة."

كما أعربت السيدة كيتا عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

ضمان المساءلة

في غضون ذلك، شدد الأمين العام بأقوى العبارات على ضرورة "إرساء المساءلة عن هذه الأحداث."

وأجرت الأمم المتحدة اتصالات مع البلد الأصلي لقوات حفظ السلام بهدف "الشروع بالإجراءات القضائية على وجه السرعة بمشاركة الضحايا والشهود ليتنسى إصدار العقوبات المناسبة."

وقالت رئيسة البعثة إن سلوك الجنود "لا يمكن وصفه وغير مسؤول" وأضافت أنه تم التعرف على الجناة واعتقالهم – في انتظار نتائج التحقيق الذي بدأ بالفعل بالتعاون مع السلطات الكونغولية.

ورحب الأمين العام بقرارها توقيف حفظة السلام التابعين لبعثة مونسكو وفتح تحقيق على الفور.