العراق: الأمين العام يحث جميع الأطراف على تجاوز الخلافات وتشكيل حكومة وطنية

التصعيد المستمر مقلق للغاية، لذا اصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف. وعليه، نشجع كافة الاطراف على خفض التصعيد من اجل مصلحة العراقيين كافة. — UNAMI (@UNIraq) July 30, 2022

وأشار الأمين العام إلى أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.

وناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.

وحث الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة- من خلال الحوار السلمي والشامل- قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير.

وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر.

وقالت البعثة، في تغريدة على تويتر، إن إعلاء "أصوات العقل والحكمة" ضروري لمنع المزيد من العنف.

وشجعت كافة الأطراف على خفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة.