 

العراق: الأمين العام يحث جميع الأطراف على تجاوز الخلافات وتشكيل حكومة وطنية

سوق في بغداد بالعراق
UNAMI/Sarmad al-Safy
سوق في بغداد بالعراق
30 تموز/يوليه 2022
السلم والأمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص، وفقا لبيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، صدر في وقت متأخر من مساء السبت.

وأشار الأمين العام إلى أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.

وناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.

وحث الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة- من خلال الحوار السلمي والشامل- قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير.

وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر.

وقالت البعثة، في تغريدة على تويتر، إن إعلاء "أصوات العقل والحكمة" ضروري لمنع المزيد من العنف.

وشجعت كافة الأطراف على خفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة.

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