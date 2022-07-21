لجنة الطوارئ المعنية بمرض جدري القردة تجتمع مجددا مع تجاوز حالات الإصابة بالمرض 14 ألفا

تجاوز عدد حالات الإصابة العالمية 14 ألف حالة، حيث أبلغت ست دول عن تسجيل أول حالات بالمرض الأسبوع الماضي.

وكانت اللجنة قد اجتمعت لأول مرة الشهر الماضي لكنها قررت عدم إعلانها حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إدراكه التام بأن أي قرار بشأن التحديد المحتمل ينطوي على "مراعاة العديد من العوامل، مع هدف أساسي يتمثل في حماية الصحة العامة".

وألقى الدكتور تيدروس كلمة افتتاحية في الاجتماع قال فيها إن اللجنة ساعدت بالفعل في "تحديد ديناميكيات هذا التفشي" وأضاف:

"مع تطور الفاشية، من المهم تقييم فعالية تدخلات الصحة العامة في بيئات مختلفة، من أجل فهم أفضل لما ينجح وما لا ينجح".

" تمييز يهدد الحياة "

يحدث مرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي نادر، في المقام الأول في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، على الرغم من أنه انتقل إلى مناطق أخرى.

هذا العام، تم الإبلاغ عن أكثر من 14 ألف حالة في 71 دولة من جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الست.

ورغم انخفاض اتجاه المرض في بعض البلدان، إلا أنه آخذ في الازدياد في البعض الآخر، ويجعل قلة الوصول إلى التشخيصات واللقاحات من الصعب تتبع الفاشية ووقفها.

وكشف الدكتور تيدروس أن ست دول أبلغت عن أولى حالات الإصابة بها خلال الأسبوع الماضي وأن الغالبية العظمى من تلك الحالات لا تزال بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

وتابع قائلا: "يمثل نمط الانتقال هذا فرصة لتنفيذ تدخلات الصحة العامة المستهدفة، كما يمثل تحديا لأنه في بعض البلدان، تواجه المجتمعات المتضررة تمييزا يهدد الحياة".

وحذر من "قلق حقيقي للغاية" من أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال يمكن "وصمهم أو إلقاء اللوم عليهم ... مما يجعل تعقب التفشي ووقفه أكثر صعوبة".

© CDC جدري القردة، هو فيروس تم اكتشافه لأول مرة بين القرود في عام 1958 وانتشر إلى البشر في عام 1970، بأعداد صغيرة ولكنها متزايدة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

علاج جدري القردة

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن إحدى أقوى الأدوات ضد جدري القردة هي المعلومات.

"كلما زادت معلومات الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجدري القردة، زادت قدرتهم على حماية أنفسهم. لسوء الحظ، لا تزال المعلومات التي تشاركها بلدان غرب ووسط أفريقيا مع منظمة الصحة العالمية شحيحة للغاية".

ويمثل عدم القدرة على وصف الوضع الوبائي في تلك المناطق "تحديا كبيرا" لتصميم التدخلات التي يمكن أن تؤدي إلى السيطرة على المرض المهمل تاريخيا.

تعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع المجتمعات المتضررة في جميع مناطقها. ومع تطور الفاشية، دعت إلى زيادة الوصول "المستهدف والمركّز" إلى جميع التدابير العلاجية للسكان الأكثر تضررا.

وفي الوقت نفسه، تقوم بالتحقق من صحة الاختبارات وشرائها وشحنها إلى بلدان متعددة وتواصل تقديم الدعم لتوسيع نطاق الوصول إلى التشخيصات الفعالة.

وستناقش اللجنة آخر الأدلة والظروف وستعلن قرارها خلال الأيام المقبلة.