السودان: الأمم المتحدة تعرب عن قلق بالغ إزاء مقتل عشرات المدنيين بسبب العنف القبلي في النيل الأزرق

في بيان قرأه نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، السيد فرحان، في المؤتمر الصحفي اليومي، دعت المنسقة الأممية جميع الأطراف إلى وقف العنف والبحث عن حلول مقبولة للطرفين.

وفقا للسيدة ندياي، وصل العاملون في المجال الإنساني إلى أكثر من 560 ألف شخص في النيل الأزرق بالمساعدات بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس من هذا العام، مشيرة إلى أن منظمات الإغاثة تقدم الإمدادات الصحية والطبية، وكذلك الغذاء، وطُلب منها توسيع قدرة مستشفى ميداني مخصص لمعالجة الجرحى.

تأتي هذه الاشتباكات الأخيرة في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في السودان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

يحتاج أكثر من 14 مليون شخص حاليا إلى شكل من أشكال المساعدة المنقذة للحياة.

ولم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 سوى 20 في المائة من المبلغ المطلوب، والبالغ 1.9 مليار دولار.

يونيتامس تدعو إلى ضبط النفس

وكان رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس قد أعرب عن حزنه وقلقه العميق إزاء العنف القبلي والخسائر في الأرواح في منطقة النيل الأزرق.

وحث، في تغريدة على تويتر، المجتمعات ومن يقودها على ضبط النفس والامتناع عن الانتقام والعمل مع الإدارة الأهلية وسلطات الإقليم لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق التعايش السلمي.