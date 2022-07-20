وكالة أممية: تهديد بيلاروس "الكاذب" بوجود قنبلة على متن طائرة رايان إير لتحويل مسار الرحلة "عمل غير مشروع"

في 23 أيار/مايو 2021، أبلغت السلطات البيلاروسية عن تهديد بوجود قنبلة على رحلة طيران رايان من أثينا إلى فيلنيوس، وأجبرتها على الهبوط في مينسك. مما أدى إلى اعتقال الصحفي رومان بروتاسيفيتش وشريكته صوفيا سابيغا.

وبعد نظر المجلس الأولي في التقرير في كانون الثاني/ يناير 2022، استفاد آخر تحديث لتقرير تحقيق تقصي الحقائق الذي أجرته منظمة الطيران المدني الدولي في الحادث من "معلومات ومواد جديدة، بالإضافة إلى مقابلة وتسجيلات صوتية من مراقب الحركة الجوية في مينسك الذي تم تخصيصه للرحلة."

روسيا تسجل اعتراضها

وفي غضون ذلك، أعرب ممثل مجلس الاتحاد الروسي عن اعتراض دولته الشديد على "اعتبار بيلاروس مصدر التدخل غير المشروع الذي حدث."

وقد أعرب المجلس في بيانه عن تقديره لفريق التحقيق لتقصي الحقائق التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي لما بذله من جهود مضنية وتحليل شامل، وكرر "إدانته للإبلاغ عن معلومات كاذبة تهدد سلامة طائرة أثناء التحليق، ما يعد جريمة بموجب اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (اتفاقية مونتريال)."

كما أشار المجلس إلى أن "استخدام الطيران المدني بهذه الطريقة يتعارض مع روح اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، ولا سيما ديباجتها والمادة 4."

وتنص المادة 4 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) على أن كل دولة متعاقدة توافق على عدم استخدام الطيران المدني لأي غرض يتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية.

ما هي الخطوات التالية؟

وفيما يتعلق بالخطوات التالية، أوعز المجلس إلى منظمة الطيران المدني الدولي أن تنقل نتائج التقرير FR4978 إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، وأن تقدم تقريرا عن مخالفات بيلاروس لاتفاقية شيكاغو إلى جمعية منظمة الطيران المدني الدولي خلال دورتها الحادية والأربعين المقبلة (27 سبتمبر - 7 أكتوبر 2022)، وأن تنشر التقرير على موقع الوكالة على الإنترنت ليصل إليه الجمهور ووسائل الإعلام.

كما طلبت منظمة الطيران المدني الدولي من رئيس المجلس إحالة تقرير تحقيق تقصي الحقائق وقرارات المجلس ذات الصلة بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للنظر فيها واتخاذ أي إجراء مناسب.