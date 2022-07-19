أفغانستان: زلزال آخر يضرب البلاد على بعد 3 كيلومترات فقط من الزلزال الأول والعاملون الإنسانيون يقيمون الأضرار

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك اليوم الثلاثاء، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابات وتشريد عائلات وتضرر منازل وتدميرها، لكنه شدد على أن الحجم الكامل للأضرار ما زال مجهولا "بسبب محدودية الاتصالات على الأرض ".

وقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بنشر فريق إلى منطقة سبرا في مقاطعة خوست لتقييم الاحتياجات هناك، بينما قام شركاء الأمم المتحدة الإنسانيون بنشر فرق صحية متنقلة في عدة أماكن.

وأضاف حق: "نواصل أيضاً الاستجابة للاحتياجات في أعقاب زلزال 22 من حزيران /يونيو. حتى الآن، تم الوصول إلى ما يقرب من 138 ألف شخص بشكل على الأقل من أشكال المساعدة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والغذاء والخدمات الصحية وخدمات الحماية والمأوى."

وحتى 14 تموز /يوليو، تم التعهد بحوالي 44 مليون دولار أمريكي للاستجابة للزلزال، لكن فرحان حق أشار إلى أن هناك حاجة إلى 66 مليون دولار أمريكي إضافي لمساعدة 362 ألف شخص محتاج.

وكان الزلزال الأول الذي بلغت قوته 5.9 درجات قد أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 800 شخص وإصابات عديدة. ففي منطقة جيان وحدها، قتل 235 شخصا على الأقل، من بينهم 134 طفلاً، وأصيب حوالي 600 شخص من بينهم أكثر من 200 طفل، كما دمر أكثر من ألف منزل.