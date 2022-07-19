العراق: الأمين العام يعين الأفغاني غلام إيزاكزاي نائبا للممثلة الخاصة ومنسقا للشؤون الإنسانية

ويخلف السيد إيزاكزاي الألمانية إيرينا فوياشكوفا – سولورانو، والتي أعرب الأمين العام عن امتنانه لقيادتها وخدمتها المتفانية خلال فترة ولايتها.

ثلاثة عقود من الخبرة

يجلب السيد إيزاكزاي إلى هذا المنصب أكثر من 28 عاما من الخبرة في الدبلوماسية الوقائية والأوضاع الإنسانية والإنمائية المعقدة والإنعاش وبناء السلام. ويشغل حاليا منصب المنسق المقيم المؤقت ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن منذ كانون الثاني/يناير 2022.

وشغل السيد إيزاكزاي سابقا منصب سفير أفغانستان وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وعمل، قبل ذلك، منسقا مقيما في أذربيجان (2016-2021) وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المعروفة بكوريا الشمالية (2013-2015).

كما شغل أيضا منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

إلمام بشؤون بالمنطقة العربية

أما في الفترة بين 1997 إلى 2013، فقد شغل عدة مناصب سياسية وتنموية وإنسانية مع منظومة الأمم المتحدة في ألمانيا ونيبال وأفغانستان وسوريا واليمن والعراق، بما في ذلك منصب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيبال ورئيس قسم البرامج لدى برنامج متطوعي الأمم المتحدة في بون.

السيد إيزاكزاي حاصل على ماجستير الآداب في القانون والدبلوماسية من مدرسة فليتشر، جامعة تافتس في بوسطن، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة ميدلاند في نبراسكا.

يتحدث السيد إيزاكزاي الإنجليزية والعربية، والباشتو، والفارسية، والأردية.