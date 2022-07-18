الأمم المتحدة وشركاؤها يجتمعون للتباحث في الحالة "الحرجة" التي آلت إليها أزمة الغذاء العالمية

وقال إن عوامل من بينها جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والصراعات المستمرة أدت إلى معاناة حوالي مليار شخص من الجوع العام الماضي.

في غضون ذلك، حذر البنك الدولي من أن الصراع في أوكرانيا سيغرق 95 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع، و50 مليونا في جوع شديد هذا العام.

مقصرون بالفعل

قال السيد شاهد: "بصراحة، كنا بالفعل مقصرين في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن الغذائي، قبل عام 2020. غير أن الوضع حرج الآن".

"لقد أدت صدمات الأزمات العالمية المتعددة إلى إضعاف مؤسساتنا واقتصاداتنا وحدت من قدرتنا على الاستجابة بفعالية."

وأكد أنه على الرغم من هذه الصورة القاتمة، لا يمكن للدول أن تفقد الأمل. يجب عليها حشد جهودها بشكل جماعي للتخفيف من الجوع وسوء التغذية في العالم، وكذلك التصدي للعوامل المسببة لهما.

كما سلط السيد شاهد الضوء على الحاجة إلى "إعطاء الأولوية للأمن الغذائي في أقل البلدان نمواً في العالم، والدول النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، التي يُجبر مواطنوها عادةً على إنفاق حصة أكبر من دخلهم على الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء، وبالتالي تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع أسعار المواد الغذائية".

الاتحاد بدل العزلة

يجب أن تتلقى هذه البلدان أيضا المساعدة في تحقيق التحول المستدام لأنظمتها الغذائية، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية التي عقدت العام الماضي.

وقال السيد شاهد إنه بينما تطبق البلدان ممارسات غذائية أكثر استدامة ومسؤولة بيئيا، ينبغي عليها أيضا التعامل مع الأمن الغذائي كجزء من جدول أعمال متعدد الأطراف يقر بالترابط بين تحديات اليوم، وعدم جدوى محاولة حلها من جانب واحد أو بمعزل عن الآخرين.

UN Women/Pornvit Visitoran نساء يحصدن الأرز في شيانغ راي، شمال تايلند.

ينبغي أن تكون النظم الغذائية قادرة على توفير أنظمة غذائية صحية بأسعار معقولة تكون مستدامة وشاملة. كما ينبغي أن تصبح قوة دافعة قوية نحو إنهاء الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وقال: "من بين الإجراءات التي يجب أن نتخذها على الفور، زيادة القدرة على التكيف مع المناخ عبر النظم الغذائية، وتعزيز البيئات الغذائية وتغيير سلوك المستهلك لتعزيز الأنماط الغذائية ذات التأثيرات الإيجابية على صحة الإنسان والبيئة".

"يتطلب حل الأمن الغذائي أيضا أن نوقف الصراعات والأوبئة التي تعطل سلاسل التوريد؛ لإصلاح علاقتنا بالطبيعة، وتأمين الزراعة المستدامة؛ ولتعزيز المؤسسات العالمية التي تعمل على التخفيف من حدة الفقر والجوع".

"لحظة حرجة"

عقد السيد شاهد الحدث الخاص رفيع المستوى جنبا إلى جنب مع لجنة الأمن الغذائي العالمي، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بالغذاء والطاقة والتمويل.

في رسالة بالفيديو إلى الاجتماع، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالشركاء لاتحادهم في ما أسماه "هذه اللحظة الحرجة"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد قد تضاعف في العامين الماضيين.

واضاف "نواجه خطرا حقيقيا بحدوث مجاعات متعددة هذا العام. وقد يكون العام المقبل أسوأ. ولكن يمكننا تجنب هذه الكارثة إذا تحركنا الآن".

وشدد الأمين العام على ضرورة القيام فورا بإعادة إدماج إنتاج أوكرانيا من الأغذية، وإنتاج روسيا من الأسمدة، في الأسواق العالمية، وإبقاء التجارة العالمية مفتوحة.

كما دعا إلى معالجة الأزمة المالية في العالم النامي، وإطلاق الموارد على وجه السرعة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة الإنتاجية والاعتماد على الذات.

وقال: يجب على البلدان أيضا تحويل النظم الغذائية على كل المستويات، من أجل وضع أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة في متناول الجميع في كل مكان.