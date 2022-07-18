كينيا: خبير أممي يشيد بحكم التعويضات التاريخية لصالح الشعوب الأصلية

يأتي هذا الحكم التاريخي في أعقاب حكم بارز أصدرته المحكمة في 26 أيار/مايو 2017، والذي خلص إلى أن حكومة كينيا قد انتهكت الحق في الحياة والملكية والموارد الطبيعية والتنمية والدين والثقافة لشعب الأوجيك، بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

"خطوة مهمة"

"يمثل هذا الحكم ومنح التعويضات خطوة مهمة أخرى في نضال الأوجيك من أجل الاعتراف بحقوقهم في أراضي الأجداد في غابة ماو وحمايتها، وتنفيذ حكم المحكمة الأفريقية لعام 2017،" وفق المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، فرانسيسكو كالي تزاي.

وأمرت المحكمة حكومة كينيا بدفع تعويض قدره 578،500،00 شلن كيني (حوالي 488،000 دولار أمريكي)، عن التحيز المادي لفقدان الممتلكات والموارد الطبيعية، ومبلغ 100،000،000 شلن آخر عن التحيز الأخلاقي الذي عانى منه شعب الأوجيك، "بسبب انتهاكات الحق إلى عدم التمييز والدين والثقافة والتنمية"، بحسب بيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بتعويضات غير نقدية، بما في ذلك إعادة أراضي أجداد الأوجيك والاعتراف الكامل بالأوجيك كشعب من الشعوب الأصلية.

وتطلب المحكمة أيضا إلى الحكومة الكينية أن تضطلع بتحديد الحدود وترسيمها وإصدار سندات الملكية لحماية حقوق الأوجيك في الملكية التي تدور حول احتلال غابة ماو ومواردها واستخدامها والتمتع بها.

علاوة على ذلك، أمرت المحكمة كينيا باتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير اللازمة للاعتراف بحق الأوجيك في التشاور معهم فيما يتعلق بمشاريع التنمية أو الحفظ أو الاستثمار في أراضي أجدادهم واحترامها وحمايتها.

ونص الحكم على أنه يجب منحهم الحق في منح أو حجب موافقتهم الحرة والمستنيرة على هذه المشاريع لضمان الحد الأدنى من الضرر لبقائهم على قيد الحياة.

شهادة خبير

وقدم خبير حقوق الإنسان المستقل في الأمم المتحدة، السيد كالي تزاي، شهادة الخبراء أمام المحكمة في القضية التاريخية، استناداً إلى انخراط الولاية طويل الأمد في تعزيز وحماية حقوق الأوجيك.

وقال "أرحب بهذا الحكم غير المسبوق للتعويضات وأقر بأن القرار يرسل إشارة قوية لحماية أرض الأوجيك وحقوقهم الثقافية في كينيا، وحقوق الشعوب الأصلية في أفريقيا وحول العالم".

وحث خبير الأمم المتحدة حكومة كينيا على احترام قرار المحكمة والمضي في تنفيذ هذا الحكم والحكم الصادر عن المحكمة لعام 2017 دون تأخير.

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*يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لدراسة موضوع معين يتعلق بحقوق الإنسان أو حالة دولة معينة وتقديم تقرير عنه. المناصب شرفية والخبراء لا يتقاضون رواتب مقابل عملهم.