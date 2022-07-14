سري لانكا: الأمين العام يحث قادة الأحزاب على التوافق من أجل انتقال سلمي للسلطة

وحث الأمين العام، في تغريدة على تويتر، قرأها فرحان حق، نائب المتحدث باسمه في المؤتمر الصحفي اليومي، جميع قادة الأحزاب على تبني روح التوافق من أجل انتقال سلمي وديمقراطي.

وفي الوقت نفسه، أفاد فريق الأمم المتحدة في سري لانكا، تحت قيادة المنسقة المقيمة، السيدة هناء سنجر-حمدي، بأن الأزمة تؤثر على الأمن الغذائي والزراعة وسبل العيش والوصول إلى الخدمات الصحية.

ويقدر فريق الأمم المتحدة القطري الإنساني أن ما يقرب من 5.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة.

ولم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية سوى 15 في المائة من المبلغ المطلوب والذي يتجاوز قيمته 47 مليون دولار، لدعم أكثر من 1.5 مليون شخص ضعيف حتى شهر أيلول/سبتمبر.