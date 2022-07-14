أوكرانيا: الأمين العام يدين مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم على مدينة فينيتسا

وأدان الأمين العام، على لسان نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، أي هجمات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، مجددا دعوته للمساءلة عن مثل هذه الانتهاكات.

ونقلا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أفاد نائب المتحدث، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن الغارات التي وقعت في الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في زابوريجيا وميكولايف وعدة أجزاء من إقليم دونيتسكا.

وأضاف أن الأعمال العدائية دمرت البنية التحتية الحيوية، وحالت دون وصول ملايين الأشخاص إلى الخدمات الصحية، والمياه، والكهرباء، والغاز.

ارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا

وقال السيد حق إن الناس في ماريوبول يحصلون فقط على خمسة لترات من مياه الشرب، كل أسبوع، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا في المدينة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالات حتى الآن.

وتفتقر حوالي 800 مستوطنة، في جميع أنحاء أوكرانيا، إلى الكهرباء، وأكثر من 230 ألف أسرة وشركة وغيرها ليس لديها إمدادات الغاز.

وفقا للسلطات، فإن إقليم دونيتسكا هو الأكثر تضررا.