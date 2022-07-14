الفلبين: مقررة حماية حرية التعبير تناشد الرئيس ماركوس إلغاء إدانة الصحفية ماريا ريسا

السيدة ريسا، حاصلة على جائزة نوبل للسلام في عام 2021 لعملها في الدفاع عن حرية التعبير، وهي مؤسسة مشاركة لمنفذ إخباري مستقل يسمىRappler.

وقد أدينت بتهمة ارتكاب "تشهير إلكتروني" في عام 2020 بعد نشرها مقالا عن مزاعم فساد تورط فيها رئيس قضاة المحكمة العليا في الفلبين.

وينطبق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في وقت سابق من هذا الشهر أيضا على كاتب آخر مرتبط بالمقال، وهو رينالدو سانتوس جونيور والذي شُددت عقوبة سجنه عدة أشهر، إلى جانب عقوبة السيدة ريسا، إلى أكثر من ست سنوات وثمانية أشهر.

دعوة إلى إنهاء الحملة على حرية الصحافة

وأعربت السيدة خان عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة في الفلبين لإسكات الصحافة المستقلة والاستقصائية، داعية حكومة الرئيس المنتخب حديثا فرديناند ماركوس جونيور إلى سحب التهم الموجهة ضد السيدة ريسا وإلغاء القرارات ضد رابلر وغيرها من المواقع الإخبارية الإلكترونية، والتحقيق في جميع الاعتداءات وقتل الصحفيين.

وقالت: "إنني أحث الرئيس ماركوس على اغتنام هذه الفرصة لإنهاء الحملة على حرية الصحافة في الفلبين".

ضرورة إلغاء قانون التشهير الجنائي

كما تحدثت المقررة الخاصة السيدة خان ضد "تجريم الصحفيين" المتورطين في قضايا التشهير في الفلبين.

وقالت إن اللجوء إلى التشهير "يعيق تغطية المصلحة العامة ويتعارض مع الحق في حرية التعبير"، مضيفة أن قانون التشهير الجنائي "ليس له مكان في بلد ديمقراطي ويجب إلغاؤه".

كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء تطبيق قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2012 بأثر رجعي في حالة السيدة ريسا، "لأن مقالة رابلر المعنية نُشرت قبل سن هذا القانون، واصفة ذلك بأنه "مثال آخر على الهجوم الشرس على ماريا ريسا لجرأتها على قول الحقيقة للسلطة".

وتواجه السيدة ريسا العديد من التهم الجنائية وغيرها من تلك المتعلقة بعملها في الفلبين.

حرب المخدرات

تضمنت تغطية موقع رابلر التدقيق المنتظم في "الحرب على المخدرات" التي أعلنها الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي. وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أثار مخاوف جدية بشأن القتل المنتظم والمنهجي للآلاف من المشتبه فيهم بتهمة المخدرات.

استكشف الموقع الإخباري أيضا انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الدعوة إلى حرية الصحافة والحقيقة والديمقراطية في الفلبين.

اضطرار للتوقف عن العمل

في 28 حزيران/يونيو من هذا العام، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية قرارها لعام 2018 بإلغاء شهادات تأسيس شركة رابلر وإلغائها على الفور، وفقا لبيان السيدة خان.

"في 8 حزيران/يونيو، أمرت اللجنة الوطنية الفلبينية للاتصالات مقدمي خدمات الإنترنت بتقييد الوصول إلى الموقعين الإخباريين المحليين بولاتلات وبينوي ويكلي بزعم انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب".

المقررون الخاصون

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.