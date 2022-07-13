دراسة جديدة لمفوضية اللاجئين تبين أن اللاجئين من أوكرانيا يتوقون للعودة إلى ديارهم

في حين يتوقع ثلثا من قابلتهم المفوضية (حوالي 4,900 لاجئ) البقاء في البلدان المضيفة الحالية حتى تهدأ الأعمال العدائية وينحسر القتال ويتحسن الوضع الأمني، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المفوضية.

تباينات كبيرة في خطط اللاجئين

وأظهرت البيانات الواردة في تقرير مفوضية شؤون اللاجئين الذي جاء تحت عنوان: "حيوات قيد انتظار: ملامح ونوايا لاجئين من أوكرانيا"، أن 16 بالمائة من اللاجئين يخططون للعودة إلى أوكرانيا في الشهرين المقبلين، 15 بالمائة من هؤلاء ينوون البقاء مؤقتا لزيارة الأسرة أو الحصول على بعض الإمدادات أو مساعدة الأقارب على المغادرة.

ومن بين أولئك الذين يسعون للعودة، كان هناك 40 بالمائة ممن يخططون للعودة في الشهر المقبل.

ومع ذلك، فإن خطط اللاجئين بشأن البقاء في أماكنهم أو الانتقال إلى مكان آخر تباينت كثيرا وفقا لمناطقهم الأصلية، والوقت الذي انقضى منذ أن فروا من منازلهم والبلدان المضيفة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة اللاجئين القادمين من كييف والمناطق الواقعة في الغرب الذين يخططون للعودة أعلى من نسبة أولئك الذين وصلوا من الشرق والشمال.

المساعدة الإنسانية وحدها لا تكفي..

#أوكرانيا

أطلقت @WHO نداء عاجلا من أجل الوصول إلى المرضى والمصابين المحاصرين في الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك

"المئات من ضحايا الألغام الأرضية،

والأطفال الخدج،

والنساء الحوامل،

وكبار السن

-كثيرون منهم تخلفوا عن الركب".



التفاصيل في التقرير التالي👇https://t.co/7CiAKraZJP — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) July 9, 2022

وذكر البيان أنه منذ شهر شباط/فبراير، ساعدت المفوضية أكثر من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء أوكرانيا، ووسعت برامج الحماية والإسكان والمساعدة، خاصة للوصول إلى أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب.

وينصب التركيز الحالي على الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل.

وقد دعمت المفوضية حتى الآن هذا العام ما يقرب من 200 مركز استقبال وجماعي من خلال توفير حوالي 74000 سرير. وبحسب ما ورد في بيانها، تخطط المفوضية لزيادة سعة الإقامة من خلال توفير أو تحسين 19،000 سرير آخر، بحيث يتمتع الأشخاص الذين فروا من منازلهم بكرامة ودافئة مكان للنوم.

ورهنا بالموارد المتاحة، ستدعم المفوضية العائلات من خلال المساعدة في الإيجار وإصلاح بعض المنازل المتضررة، مما سيفيد الأشخاص الذين عادوا إلى منازلهم.

غير أن المفوضية شددت على أن "المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لدرء آثار فصل الشتاء الكبيرة أو توفير فرص كسب العيش والتعافي الاقتصادي المطلوب بشكل عاجل".

تقديم الدعم لحكومة أوكرانيا بالغ الأهمية

ويدعم عمل المفوضية في المنطقة لمساعدة اللاجئين والنازحين قسراً داخل أوكرانيا استجابات الحكومات، إلى جانب شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويكملها. يدعم مكتب المفوضية اللاجئين من خلال المساعدة النقدية، وتقديم المشورة القانونية وتوفير المعلومات، وتوزيع مواد الإغاثة، وإنشاء أماكن آمنة وقنوات إحالة للاجئين الضعفاء، فضلاً عن تدريب من تم استطلاع آرائهم.

وقالت المفوضية إن "تقديم الدعم لحكومة أوكرانيا سيكون أمرا بالغ الأهمية لضمان إقامة آمنة وفرص اقتصادية لأولئك الذين ما زالوا في أوكرانيا أو يرغبون في العودة."

نشير إلى أنه لإنجاز هذا المسح أجرت المفوضية وشركاؤها مقابلات مع حوالي 4,900 لاجئ من أوكرانيا في الجمهورية التشيكية وهنغاريا وجمهورية مولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا بين منتصف أيار/مايو ومنتصف حزيران/يونيو 2022 لفهم ملفاتهم الشخصية ونواياهم المستقبلية بشكل أفضل.

