عدد سكان العالم سيصل إلى 8 مليارات نسمة هذا العام رغم تباطؤ معدل النمو

تشير أحدث توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن سينمو إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، قبل أن يصل إلى ذروته عند حوالي 10.4 مليار شخص خلال عام 2080. من المتوقع أن يظل عدد السكان عند هذا المستوى حتى عام 2100.

Unsplash/Yoav Aziz الناس يسيرون في شارع مزدحم في منطقة تسوق شهيرة في وسط مدينة مانهاتن، نيويورك.

أبطأ معدل نمو منذ الخمسينيات

مع ذلك، تشير الدراسة السنوية، التي صدرت اليوم الاثنين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، إلى أن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من واحد في المائة في عام 2020.

ويشير التقرير إلى أن الخصوبة قد انخفضت بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة بالنسبة للعديد من البلدان، حيث يعيش اليوم ثلثا سكان العالم في بلد أو منطقة تقل فيها معدلات الخصوبة مدى الحياة عن 2.1 مولوداً لكل امرأة، وهو المستوى المطلوب تقريباً لتحقيق نمو صفري على المدى الطويل مع انخفاض معدل الوفيات.

في 61 دولة أو منطقة، من المتوقع أن ينخفض ​​عدد السكان بنسبة واحد في المائة على الأقل خلال العقود الثلاثة القادمة، نتيجة لاستمرار انخفاض مستويات الخصوبة، وارتفاع معدلات الهجرة في بعض الحالات.

كما كان لجائحة كوفيد-19 تأثير على التغير السكاني. فقد انخفض متوسط ​​العمر المتوقع العالمي عند الولادة إلى 71 عاماً في عام 2021 من 72.9 في عام 2019، وفي بعض البلدان، قد تكون موجات الجائحة المتتالية أدت إلى انخفاضات قصيرة الأجل في عدد حالات الحمل والمواليد.

قال جون ويلموث، مدير قسم السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، "إن الإجراءات الإضافية التي تتخذها الحكومات بهدف الحد من الخصوبة سيكون لها تأثير ضئيل على وتيرة النمو السكاني من الآن وحتى منتصف القرن، بسبب الهيكل العمري اليافع لسكان العالم اليوم. ومع ذلك، فإن الأثر التراكمي لانخفاض الخصوبة، إذا تم الحفاظ عليه على مدى عدة عقود، يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو السكاني العالمي في النصف الثاني من القرن."

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تركز النمو في ثمانية بلدان

سيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة.

كما من المتوقع أن تساهم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من نصف الزيادة المتوقعة حتى عام 2050.

وحذر ليو زينمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية أنظمة الصحة والتعليم أكثر صعوبة.

" العائد الديموغرافي "

في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك في أجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أدت الانخفاضات الأخيرة في الخصوبة إلى "عائد ديموغرافي"، مع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (25 إلى 64 عاماً)، مما يوفر فرصة لتحقيق نمو اقتصادي متسارع للفرد.

ويرى التقرير أنه لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة، ينبغي للبلدان أن تستثمر في زيادة تطوير مواردها البشرية، من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد لجميع الفئات العمرية، ومن خلال تعزيز فرص العمالة المنتجة والعمل اللائق.

سيساهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، في خفض مستويات الخصوبة وإبطاء النمو السكاني العالمي.

© ADB/Richard Atrero de Guzman يرتدي الناس أقنعة واقية في طوكيو، اليابان.

المزيد من كبار السن يعيشون لفترة أطول

على العالم أن يتهيأ لرؤية المزيد من الشعر الشايب بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق جميع أنحاء العالم أكثر من ضعف عدد الأطفال دون سن الخامسة، ونفس نسبة عدد الأطفال تحت سن 12 تقريباً.

ومن المتوقع أن تؤدي الانخفاضات الإضافية في معدل الوفيات إلى متوسط ​​​عمر متوقع عالمي يبلغ حوالي 77.2 سنة في عام 2050. ومع ذلك، في عام 2021، تأخر متوسط ​​العمر المتوقع لأقل البلدان نمواً سبع سنوات عن المتوسط ​​العالمي.

ويوصي التقرير بأن تتخذ البلدان التي لديها نسبة شيخوخة عالية بين سكانها خطوات لتكييف البرامج العامة، وإنشاء رعاية صحية شاملة وأنظمة رعاية طويلة الأجل، وتحسين استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رداً على نتائج التقرير: "يأتي اليوم العالمي للسكان هذا العام خلال عام تاريخي - نتوقع فيه ولادة الساكن رقم 8000,000,000 لكوكب الأرض."

وأضاف: "هذه مناسبة للاحتفال بتنوعنا، والاعتراف بإنسانيتنا المشتركة، والإعجاب بالتطورات في مجال الصحة التي أطالت الأعمار وخفضت بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وفي نفس الوقت، إنه تذكير بمسؤوليتنا المشتركة لرعاية كوكبنا ولحظة للتفكير في الأماكن التي لا نزال مقصرين فيها للوفاء بالتزاماتنا تجاه بعضنا البعض".