تقرير أممي: آلاف الأطفال يعانون من "ظروف مروعة" في مناطق النزاع

وتتراوح الأخطار الواردة في التقرير بين تصعيد النزاع، والانقلابات العسكرية، والاستيلاء على السلطة، والصراعات المطولة والجديدة، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي. كما أثّر النزاع عبر الحدود والعنف القبلي على حماية الأطفال، لاسيّما في حوض بحيرة تشاد ومناطق الساحل الوسطى.

ويسلّط التقرير الضوء على ما يقرب من 24,000 انتهاك جسيم تم التحقق منها ضد الأطفال، بمعدل 65 انتهاكا يوميا. وكان قتل الأطفال وتشويههم أكثر الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها، يليه تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

أما الأماكن التي تأثر فيها معظم الأطفال بالانتهاكات الجسيمة في عام 2021 فقد كانت أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والصومال وسوريا واليمن.

© Paddy Dowling لجأ كينيدي، البالغ من العمر 13 سنة، إلى أوغندا. وهو من بين 2.3 مليون لاجئ من جنوب السودان فروا من جحيم الحرب الأهلية.

ندوب أبدية

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا: "لا توجد كلمات قوية بما يكفي لوصف الظروف المروعة التي عانى منها الأطفال في النزاعات المسلحة."

وأكدت أن أولئك الذين نجوا سوف يتأثرون مدى الحياة بندوب جسدية وعاطفية عميقة. "لكن لا يجب أن ندع هذه الأرقام تثبّط جهودنا. يجب أن تكون بمثابة قوة دافعة لتعزيز تصميمنا على إنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال."

وأشارت إلى أن التقرير هو بمثابة دعوة للعمل من أجل تحسين حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وضمان منحهم فرصة حقيقية للتعافي والازدهار.

وأوضحت السيدة غامبا أن الأولاد والبنات غالبا ما يواجهون مخاطر مختلفة، وهو عامل من المهم فهمه عند تطوير استراتيجيات الوقاية والاستجابة.

UNMISS/Nektarios Markogiannis جنود أطفال تم تسريحهم من الخدمة العسكرية في جنوب السودان في يوليو 2019 مع تزايد جهود البلاد نحو السلام.

أوكرانيا بين المناطق الجديدة المثيرة للقلق

سجّل نوعان من الانتهاكات زيادة حادة في عام 2021: الاختطاف والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وكلاهما ارتفع بنسبة 20 في المائة.

كما سجّلت الهجمات على المدارس والمستشفيات زيادة فاقمتها الجائحة. تم احتجاز أكثر من 2,800 طفل بسبب ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع، مما جعلهم عرضة بشكل خاص للتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات.

تمت إضافة إثيوبيا وموزامبيق وأوكرانيا إلى التقرير السنوي للأمين العام كحالات مثيرة للقلق، مما يعكس التأثير الدراماتيكي للأعمال العدائية على الأطفال في هذه المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، طلب الأمين العام تعزيز رصد الانتهاكات ضد الأطفال في منطقة الساحل الوسطى، على غرار طلبه لمنطقة حوض بحيرة تشاد في عام 2020.

يجب إحلال السلام

وسط قائمة الانتهاكات، تم إحراز تقدم في بعض المناطق. بشكل عام، تم الإفراج عن 12,214 طفلا من القوات والجماعات المسلحة في دول، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وسوريا.

وأوضحت الممثلة الخاصة أهمية تزويد الأطفال المفرج عنهم من القوات والجماعات المسلحة بالدعم المناسب لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

عندما يُفقد السلام، يكون الأطفال هم أول من يدفع ثمن هذه الخسارة المأساوية

وتابعت السيدة غامبا تقول: "يجب على الأطراف المشاركة في عمليات ومناقشات السلام والنظر في دمج حقوق واحتياجات الأطفال في مفاوضاتهم وكذلك في اتفاقاتهم النهائية، حيث تظل الطريقة الوحيدة للتوصل إلى سلام مستدام." وأشادت بالهدنة الحالية في اليمن كمثال.

وأضافت تقول: "عندما يُفقد السلام، يكون الأطفال أول من يدفع ثمن هذه الخسارة المأساوية."

وشددت على أن العمل لحماية الأطفال وضمان مستقبل أفضل وأكثر أمانا لهم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

2021: الأطفال والنزاع المسلح في أرقام