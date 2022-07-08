أوكرانيا: منظمة الصحة العالمية تناشد الوصول إلى المرضى والجرحى، "من فضلكم، دعونا ندخل"

منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف منذ الغزو الروسي، استمر استهداف المدنيين في الانفجارات والضربات الصاروخية، لا سيما في المدن الشرقية بما في ذلك دونيتسك وسلوفيانسك وماكيفكا وأوليكساندريفكا وياسينوفاتا، ولكن أيضا في الأقاليم الجنوبية، في أوديسا وميكولايف.

لطالما دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى إنشاء ممرات إنسانية لتمكين إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر إلى الفئات السكانية الضعيفة للغاية في أوكرانيا. لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهو جناح تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة، أشار مرارا إلى أن الوصول إلى العديد من الأماكن لا يزال خطيرا للغاية أو محظورا.

دعوة لتوفير ممر آمن

قالت الدكتورة دوريت نيتسان، مديرة وحدة حوادث الأزمات بمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، متحدثة عبر تقنية الفيديو في أوديسا للصحفيين في جنيف: "أنا متأكدة من أنه بمجرد أن تكون هناك ممرات، سنكون هناك (سنتوجه إلى المتضررين). لذا، حقيقة أنه لا توجد ممرات تتحدث إلى نفسها، بالتأكيد نحن جميعا، نطلب بأشكال مختلفة: من فضلكم، دعونا ندخل."

لا يزال الوضع المحفوف بالمخاطر يعيق عمليات الإغاثة المنقذة للحياة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي وصفت كيف أن الخدمات الطبية في العديد من الأماكن أصبحت الآن "مجهدة بشكل كبير".

ضعف كبير

في حديثها من أوديسا، حذرت الدكتورة دوريت نيتسان، من أن الآخرين الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية يشملون أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ولكن يمكن الوقاية منها.

وأضافت: "الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على التشخيص والعلاج المبكر للسرطان، والذين يعانون الآن من أورام أكثر تقدما بكثير ومرض أكثر خطورة. الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على أدوية لارتفاع ضغط الدم والذين يعانون من أمراض القلب أو من سكتات دماغية. مرضى السكر الذين لم يتمكنوا من الحصول على العلاج والذين أصبح مرضهم الآن شديدا".

© UNICEF في مستشفى في غرب أوكرانيا، تمكن الأطباء من إزالة شظية يبلغ طولها أربعة سنتيمترات وإنقاذ حياة صبي يبلغ من العمر 13 عاما بعد أن أصيب بجروح خطيرة جراء القصف في شرق أوكرانيا.

دور حيوي للمنظمات غير الحكومية

سلطت الدكتورة نيتسان الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه السلطات والمنظمات غير الربحية والمتطوعون في توصيل الأدوية ومواد الإغاثة نيابة عن منظمة الصحة العالمية، عندما لا تتمكن من الحصول على اتفاق للقيام بذلك بنفسها.

وتابعت: "لا يمكننا الوصول إلى جميع المناطق. العديد من المناطق تتعرض لإطلاق نار، تتعرض للهجوم، كما قلت كان من المفترض أن نذهب إلى ميكولايف هذا الصباح، نحن ننتظر التصاريح الأمنية. كانت جيدة الليلة الماضية ولكن اليوم الوضع مختلف، إن الأمور تتغير".

ومع ذلك، أكدت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية على أن خبراء منظمة الصحة العالمية لا يزالون بحاجة إلى الوصول إلى المرضى لتقييم احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساعدة.

وتابعت الدكتورة نيتسان: "لقد تمت إعاقة الناس بشتى الطرق"، مشيرة إلى أولئك الذين تضرر سمعهم أو بصرهم في هجمات القصف وغيرهم ممن أصيبوا بحروق أو اضطروا إلى بتر أطرافهم بعد أن داسوا على لغم أرضي.

وقالت: "إذا لم نتمكن من القدوم مع الخبراء إلى المستشفيات، من أجل الناس، المحتاجين، فلا يمكننا فعلاً القيام بأفضل عمل. ما نطلبه هو أن يكون لدينا ممرات إنسانية للسماح لنا بالتدخل ورعاية المحتاجين."

© UNICEF/Lviv Territorial Medical Union Hospital كانت أم وتوأمها البالغان من العمر 11 عاما من بين الأشخاص الذين وقعوا في مأساة محطة سكة حديد كراماتورسك في أوكرانيا عندما أصابها صاروخ وجرح المئات الذين كانوا يفرون من الصراع

صدمات نفسية

بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الصحية الجسدية الفورية للأشخاص، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى مخاوفها الخطيرة بشأن الصدمات النفسية الناتجة عن الحرب و "الخوف والحزن وعدم اليقين" التي أوجدتها.

وفقا لآخر تحديث إنساني لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، بينما تنحصر الحرب النشطة في شرق أوكرانيا، تم الإبلاغ عن المزيد من الهجمات الصاروخية والخسائر في الأسبوع الماضي في عدة مناطق أخرى.

وتشمل هذه مقاطعات خاركيف الشرقية وغرب خميلنيتسكي، حيث تأثر المدنيون والبنية التحتية المدنية بشدة.

وتواجه المجتمعات في كل من الجنوب والشرق انعدام الأمن الغذائي المتزايد، لا سيما عندما أدى القتال العنيف إلى انقطاعها عن خطوط الإمداد، كما حذر طومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال السيد فيري: "تعاني واحدة من كل ثلاث أسر في أوكرانيا من انعدام الأمن الغذائي، وقد ارتفع هذا العدد إلى واحدة من كل أسرتين في الشرق والجنوب"، مضيفا أن توزيع الغذاء أو النقد الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي قد وصل إلى 2.6 مليون شخص الشهر الماضي.

وقد تضررت أو دمرت 25000 كلم من الطرق وأكثر من 300 جسر منذ 24 شباط/فبراير، وفق أحدث تقديرات الحكومة الأوكرانية.

كما تضررت البنية التحتية الحيوية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، حيث بلغت الخسائر 95 مليار دولار.

