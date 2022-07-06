الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسجلان أهدافاً مستدامة مع انطلاق بطولة أوروبا للسيدات

تهدف المبادرة أيضاً إلى إحداث تغيير سلوكي، وتحقيق ممارسات مستدامة في قطاع كرة القدم. كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أول المنضمين إليها، وقد دعت الأمم المتحدة أعضاء آخرين في المجتمع الكروي الأوسع، بما في ذلك الدوريات والأندية واللاعبون والمشجعون والشركاء الإعلاميون، للسير على خطى الاتحاد والالتزام بتغيير إيجابي.

أبطال أهداف التنمية المستدامة

وهذا يعني تبني مبادئ الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتطوير ممارسات الأعمال المستدامة، والعمل كأبطال لأهـداف التنمية المستدامة، والترويج للأهداف.

لترجمة التزامات مبادرة "كرة القدم للأهداف" إلى أفعال، أطلق اتحاد كرة القدم النرويجي مشروعاً تجريبياً مع فرقه الوطنية وفرق كرة القدم الشعبية والبطولات، بالإضافة إلى شركائه الإعلاميين، للتعاون في دعم أهداف التنمية المستدامة، والعمل عن كثب مع الأمم المتحدة لمشاركة النتائج مع أولئك المهتمين بالانضمام إلى المبادرة.

وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، "إن الأمم المتحدة تعترف بصوت كرة القدم القوي في المجتمع العالمي والدور الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة."

©UNICEF/UN0533600/Rooftop Productions أطفال يلعبون كرة القدم في مساحة صديقة للأطفال تدعمها اليونيسف في بوركينا فاسو.

قوة كرة القدم

وأضافت تقول: "كرة القدم ليست الرياضة الأكثر شعبية في العالم فحسب، بل هي أيضاً الأسهل وصولا. كل ما تحتاجه هو كرة لكي يجتمع الناس معاً. يلعب الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم هذه اللعبة يومياً، سواء في ملعب مؤقت أو في ساحة مدرسة أو في مدرج عملاق. لهذا السبب، نحن متحمسون وفخورون بإطلاق هذه المبادرة ".

تم إطلاق مبادرة "كرة القدم للأهداف"، التي تقودها وتديرها الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء بحدث افتراضي، ضم محادثة مع السيدة أمينة محمد ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفرين.

© FFTG توفر مبادرة "كرة القدم للأهداف" منصة لتعبئة المجتمع الكروي العالمي لمناصرة العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة