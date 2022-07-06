الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسجلان أهدافاً مستدامة مع انطلاق بطولة أوروبا للسيدات

في اليوم الأول من بطولة أوروبا 2022 لكرة القدم للسيدات، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة "كرة القدم للأهداف" التي تهدف إلى الاستفادة من قوة اللعبة لزيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وهي خطة الأمم المتحدة لمستقبل أكثر عدلاً واخضرارا.
تهدف المبادرة أيضاً إلى إحداث تغيير سلوكي، وتحقيق ممارسات مستدامة في قطاع كرة القدم. كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أول المنضمين إليها، وقد دعت الأمم المتحدة أعضاء آخرين في المجتمع الكروي الأوسع، بما في ذلك الدوريات والأندية واللاعبون والمشجعون والشركاء الإعلاميون، للسير على خطى الاتحاد والالتزام بتغيير إيجابي.
أبطال أهداف التنمية المستدامة
وهذا يعني تبني مبادئ الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتطوير ممارسات الأعمال المستدامة، والعمل كأبطال لأهـداف التنمية المستدامة، والترويج للأهداف.
لترجمة التزامات مبادرة "كرة القدم للأهداف" إلى أفعال، أطلق اتحاد كرة القدم النرويجي مشروعاً تجريبياً مع فرقه الوطنية وفرق كرة القدم الشعبية والبطولات، بالإضافة إلى شركائه الإعلاميين، للتعاون في دعم أهداف التنمية المستدامة، والعمل عن كثب مع الأمم المتحدة لمشاركة النتائج مع أولئك المهتمين بالانضمام إلى المبادرة.
وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، "إن الأمم المتحدة تعترف بصوت كرة القدم القوي في المجتمع العالمي والدور الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة."
قوة كرة القدم
وأضافت تقول: "كرة القدم ليست الرياضة الأكثر شعبية في العالم فحسب، بل هي أيضاً الأسهل وصولا. كل ما تحتاجه هو كرة لكي يجتمع الناس معاً. يلعب الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم هذه اللعبة يومياً، سواء في ملعب مؤقت أو في ساحة مدرسة أو في مدرج عملاق. لهذا السبب، نحن متحمسون وفخورون بإطلاق هذه المبادرة ".
تم إطلاق مبادرة "كرة القدم للأهداف"، التي تقودها وتديرها الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء بحدث افتراضي، ضم محادثة مع السيدة أمينة محمد ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفرين.
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
- اعتمد قادة العالم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في قمة التنمية المستدامة التاريخية في أيلول /سبتمبر 2015.
- تشمل الأهداف كل شيء: من الصحة إلى المساواة بين الجنسين والتعليم. وتحشد الجهود في جميع أنحاء العالم لإنهاء جميع أشكال الفقر، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ بحلول عام 2030، مع ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
- تأتي مبادرة "كرة القدم للأهداف" في أعقاب التعاون الناجح بين الأمم المتحدة والوكالات الإبداعية والمؤسسات الإعلامية وقطاعي النشر والاتصالات، وآخرين لتعزيز العمل بشأن أهداف التنمية المستدامة.
- تتعاون المبادرة مع أصحاب المصلحة في المجتمع الكروي والجهات الفاعلة الرئيسية للاستفادة من قوة التوعية والبصمة العالمية لهذه الرياضة لتعزيز الاستدامة والمساواة وحقوق الإنسان والعمل المناخي من خلال تعزيز الإجراءات والممارسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.