مالي: مقتل جندييْن مصرييْن من حفظة السلام وإصابة خمسة آخرين بجراح خطيرة

وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي للصحفيين: "أبدأ ببعض الأنباء المحزنة، مرة أخرى قادمة من مالي، حيث اصطدمت عربة مصفحة من قافلة لوجستية تابعة للأمم المتحدة بلغم أرضي على محور تيساليت-غاو." وأضاف أنه بحسب التقييم الأولي، لقي اثنان من حفظة السلام مصرعهما متأثرين بجراحهما، وأصيب خمسة آخرون بجراح خطيرة نتيجة الهجرم.

وأكد أنه تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى.

وقال دوجاريك: "تدين بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشدة هذا الهجوم الذي قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتلاحظ بقلق الاستخدام المتكرر للأجهزة المتفجرة المرتجلة التي تهدف إلى شل عمليات بعثة الأمم المتحدة وعرقلة عودة السلام والاستقرار في مالي."

وفاة 10 جنود في ستة أشهر

وردّا على أسئلة الصحفيين، أكد دوجاريك أن الجنود جميعهم مصريون. وأشار إلى أن الهجوم وقع في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال: "إنه تذكير تراجيدي أنه.. توفي 10 من جهود حفظ السلام في الأشهر الستة الأولى من هذا العام في مالي."

وقال إن الأمم المتحدة تحيي جنود حفظ السلام الذين لقوا حتفهم وتقدم تعازيها لأحبائهم وتتمنى الشفاء التام للجرحى.

ومن المتوقع أن يصدر الأمين العام بيانا رسميا يدين بشدة هذا الهجوم.

