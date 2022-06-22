الأمين العام يكرم الموظفين الأممين الذين رحلوا أثناء الخدمة وفقدوا حياتهم في سبيل الآخرين 

"نحن متحدون في الحزن والتضامن،" هذا ما قاله الأمين العام أنطونيو غوتيريش وهو يواسي أفراد الأسر والأحباء الذين شاركوا في الحفل من جميع أنحاء العالم، وأضاف قائلاً: "قلوبنا معكم".

معاناة لا حدود لها

وأشار غوتيريش إلى استمرار تسبب جائحة كوفيد -19 في "معاناة وموت لا حد لهما" طوال العام الماضي.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لجميع الزملاء الذين لقوا حتفهم في الخدمة العام الماضي، سواء من خلال الأعمال الكيدية أو الكوارث الطبيعية أو الأمراض.

"في كثير من الأحيان بعيداً عن أوطانهم، ودون ضجة، كرّسوا حياتهم المهنية لمساعدة الآخرين" - الأمين العام للأمم المتحدة

نموذج للتنوع

وأكد الأمين العام أن الزملاء الذين رحلوا "يمثلون معاً التنوع الرائع لأسرة الأمم المتحدة".

وكان قد فقد 70 عسكريا، وضابط شرطة، و414 موظفا مدنيا من 104 دول حياتهم خلال العام الماضي.

كانت خبراتهم وخلفياتهم متنوعة مثل العمل الذي قاموا به عبر الأمم المتحدة من الأمانة العامة إلى الوكالات والصناديق والبرامج وعمليات حفظ السلام.

وأضاف: "في كثير من الأحيان بعيداً عن أوطانهم، ودون ضجة، كرّسوا حياتهم المهنية لمساعدة الآخرين".

الطموح إلى الأهداف السامية

وقال الأمين العام: "لقد عملوا، غير متأثرين بالسخرية، على إحداث فرق - مهمة كانت العقبة كبيرة؛ مهما كانت المكافأة بعيدة؛ وبغض النظر عن مدى صعبة التحدي".

لقد عملوا على تأمين السلام في الأماكن المنسية، وأطعم الجياع، وإيواء أولئك الذين طردوا من منازلهم، والمساعدة في حماية كوكبنا، وتوزيع المساعدة المنقذة للحياة، وقاتلوا لمنح الأطفال مستقبلاً أفضل.

وأضاف الأمين العام: "باختصار، لقد تمسّكوا برؤية وقيم الأمم المتحدة. نحزن على رحيلهم ونعتز بذكرياتهم."

UN Photo/Mark Garten Save translation الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتحدث في حفل تأبين تكريما لموظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم

مجتمع دولي واحد

بعد الوقوف دقيقة صمت تخليدا لحياتهم وخدمتهم، تحدث الأمين العام عن عالم مضطرب، "تشوبه الصراعات، وتهدده الأزمات وتطغى عليه حالات الطوارئ".

وعلى أمل توحيد الجهود والعمل "كمجتمع دولي واحد،" ذكّر السيد غوتيريش بأن الأمم المتحدة هي "وسيلة ذلك المجتمع وأداة للتعبير عنه".

وقال: "إن الزملاء الذين نكرمهم اليوم هم من جسّدوا هذا الوعد وأعطوا الحياة لذلك الأمل".

التفاني والدعم

تعهد الأمين العام بدعم الأمم المتحدة لعائلات الضحايا وبمراجعة وتحسين سلامة موظفيها ورعايتهم ورفاههم.

قال "نتعهد بمواصلة العمل بنفس التفاني والشجاعة اللذين ميزا عملهم".

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة قائلاً: "لقد فقد زملاؤنا حياتهم، لكن روحهم الت تتوق لمساعدة الآخرين ما زالت حية- اليوم وكل يوم،" مضيفًا أن ذكراهم ستكون "نعمة وإلهاماً لنا جميعاً".

