وكالات أممية تطلق تطبيقا يساعد في الحماية من مخاطر أشعة الشمس ويعزز الصحة العامة

وتقول منظمة الصحة العالمية (المنظمة) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية إن تطبيق SunSmart Global UV يتيح توقعات للطقس والأشعة فوق البنفسجية لمدة خمسة أيام في الأماكن التي يمكن البحث فيها. ويسلّط الضوء على الفترات الزمنية التي تكون فيها الحماية من أشعة الشمس ضرورية بهدف مساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على معرفة متى يلزم استخدام وسائل الحماية من أشعة الشمس، في محاولة للحد من العبء العالمي لسرطان الجلد وأضرار التي تلحق بالعين نتيجة الأشعة فوق البنفسجية.

تطبيق SunSmart Global UV متاح مجاناً في متجري Apple App وGoogle Play، ويوفر خيارات مخصّصة بحيث يمكن للمستخدمين اتخاذ إجراءات للحماية من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة. ويسمح التطبيق بإدراج البيانات الوطنية والمحلية وباستخدام لغات متعددة - وهو متاح حالياً باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والهولندية والإسبانية والألمانية.

وتقول الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية: "تشير الأدلة إلى أن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد. ولذلك، من المهم للغاية أن يعرف الناس متى وكيف يحمون أنفسهم. ونحث الجميع على استخدام التطبيق لحماية أنفسهم وأطفالهم، واعتماد ذلك كعادة يومية".

سرطان الجلد وطبقة الأوزون

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أنه تم تشخيص أكثر من 1.5 مليون حالة من حالات سرطان الجلد في جميع أنحاء العالم في عام 2020. وخلال الفتـرة نفسها، فـقـــد أكثر من 120 ألف شخص في جميع أنحاء العالم حياتهم بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير. وأحد العوامل الرئيسية التي تساهم في حالات السرطان هذه هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية الزائدة بسبب ترقق طبقة الأوزون الستراتوسفيرية للأرض الناتج عن إطلاق بعض المواد الكيميائية من صنع الإنسان. وبموجب المعاهدة الدولية المعروفة باسم بروتوكول مونتريال، تعمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التخلص التدريجي من إنتاج تلك المواد واستهلاكها وفقاً لجدول زمني محدّد. ونتيجة لهذه الجهود المتواصلة، من المتوقع أن يتعافى مستوى الأوزون بحلول منتصف القرن.

وتنصح السيدة ميغ سيكي، الأمينة التنفيذية لأمانة الأوزون لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قائلة: "يحمي بروتوكول مونتريال طبقة الأوزون الستراتوسفيرية التي تحمي بدورها صحة الإنسان والبيئة عن طريق منع معظم أشعة الشمس فوق البنفسجية من الوصول إلى سطح الأرض. ويمكن أن ينتج سرطان الجلد عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، لذلك من الضروري أن يتيقظ الجميع ويتأكدوا من أنهم يحمون أنفسهم بشكل مناسب عن طريق ارتداء القبعات واستعمال الواقي الشمسي. ويشكل تطبيق SunSmart Global UV App أداة رائعة لرصد الأشعة فوق البنفسجية، وأود أن أشجّع الجميع على استخدامه".

ويحتاج الجميع إلى قدر ما من أشعة الشمس، خاصة لإنتاج فيتامين دال الذي يساعد على منع تطور أمراض العظام مثل الكساح وتلين العظام وهشاشة العظام؛ بيد أن التعرض لقدر كبير من أشعة الشمس يمكن أن يكون خطيراً - بل مميتاً. وتخفي أشهر الصيف في ثناياها خطراً حقيقياً في هذا الصدد.

فصل الصيف والوقاية

WMO/Bruno Ipiranga شاطئ إيبانيما، ريودي جانيرو، البرازيل.

تم إطلاق تطبيق SunSmart Global UV App بالتزامن مع اليوم الأول من الصيف في نصف الكرة الشمالي. ومن خلال زيادة وعي الجمهور والمساعدة في الحد من الإصابة بسرطان الجلد، يدعم هذا التطبيق في نهاية المطاف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يهدف إلى ضمان التمتع بأنماط حياة صحية وبالرفاهية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

ويقول البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "يجمع هذا التطبيق بين الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والبيئة والصحة بهدف المساعدة في حماية الناس من أشعة الشمس سواء في العمل أو في أوقات فراغهم. وهذا البرنامج فريد من نوعه لأنه يستخدم بيانات من محطات الأرصاد الجوية ومحطات قياس الأشعة فوق البنفسجية على المستوى القطري من أجل توفير قراءات دقيقة ومحددة الموقع لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية. وهو مثال رائع على العلم الذي يخدم المجتمع".

ويمكن تجنب الكثير من الأمراض المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية والوفاة بسببها من خلال مجموعة من تدابير الوقاية البسيطة:

الحدّ من تمضية الوقت تحت أشعة شمس في منتصف النهار

البحث عن الظل عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها

ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية

استخدم واقٍ شمسي واسع الطيف للحماية من أشعة الشمس

ومن المهم بشكل خاص حماية الأطفال من تمضية فترات طويلة تحت أشعة الشمس لأن التعرض المفرط لأشعة الشمس خلال هذه السنوات المبكرة يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية في مرحلة لاحقة من الحياة.

وتقول السيدة فيرا باكيت-بيرديغاو، مديرة إدارة الحكم والهيكل الثلاثي في منظمة العمل الدولية: "إن هذا التطبيق أداة مفيدة لمساعدة الشركات والعمال في تحديد الأعمال الخطرة والتخطيط لتدابير السلامة والصحة. وقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي في 10 حزيران/يونيو قراراً يعترف ببيئة العمل الآمنة والصحية كأحد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ويشكل التطبيق دعوة عالمية لزيادة الجهود المبذولة للوقاية من الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. وتعد الأدوات مثل تطبيق SunSmart Global UV مساهمة صغيرة، ومفيدة في الوقت ذاته، في إطار هذا المسعى".

ويسعى التطبيق إلى تحقيق الاتساق العالمي بشأن الإبلاغ عن الأشعة فوق البنفسجية وإيصال رسائل الصحة العامة. وقد طوّره مجلس فيكتوريا لأمراض السرطان والوكالة الأسترالية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية، حيث أظهر تطبيق مماثل تحسناً في الوعي العام بضرورة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية عندما تم استخدامه لدعم حملة منهجية للصحة العامة استمرت عقوداً من الزمن لتعزيز السلوك الوقائي الذكي تجاه أشعة الشمس.

