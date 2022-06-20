المديرة العامة لليونسكو تدين مقتل الصحفي صابر الحيدري في اليمن

وقالت المديرة العامة في بيانها: "أُدين عملية القتل التي استهدفت صابر الحيدري." وأكدت أن الصحفيين يسهمون بطريقة حيوية في حياة الناس في حالات النزاع، لذلك يستحقون الحماية أسوة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات." ودعت في هذا السياق إلى "التحقيق في هذه الجريمة ومقاضاة المسؤولين عنها" .

وعمل صابر الحيدري في هيئة الإذاعة العامة في اليابان "NHK".

وتفيد التقارير بمقتل شخصين لم تحدد هويتهما كانا معه في السيارة. وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، وبناء القدرات وتنسيق تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

أهمية تنفيذ بنود الهدنة

في غضون ذلك، كان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، قد أعلن أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أن "الهدنة صامدة في اليمن منذ شهرين ونصف وهذا أمر غير مسبوق خلال هذه الحرب".

غير أنه شدد أيضا على الحاجة إلى "اتخاذ إجراءات بشأن تنفيذ الهدنة الكامل والتصدي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وانعدام الأمن."

كما أكد على ضرورة أن يسير هذا العمل في اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية.