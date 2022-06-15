المتحدث باسم الأمم المتحدة يؤكد أن المنظمة تعمل بتعاون وثيق مع السلطات التركية لإنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أفاد بأنه يمكن إنشاء الممرات دون إزالة الألغام في البحر الأسود.



رداً على أسئلة الصحفيين في نيويورك، اليوم الأربعاء، قال دوجاريك إن الأمين العام ممتن للغاية لتعاون الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو والجيش التركي، "الذين عملوا بشكل بناء من أجل حل هذه المشكلة."

وقال المتحدث إنه لن يخوض في التفاصيل في هذه المرحلة، لكنه وصف تصريحات وزير الخارجية التركي بأنها "إيجابية للغاية".



أكد دوجاريك أن هذه خطة للأمم المتحدة بخيارات متنوعة وشدد على أن دور الجيش التركي "سيكون حاسماً في هذا الصدد".



وقال المتحدث إن الأمم المتحدة على اتصال مع جميع الأطراف المعنية، مضيفاً أن السلطات التركية كانت مفيدة للغاية في تنسيق الاتصالات.



وأضاف أن "التفاصيل لا تزال قيد الإعداد، وسيتعين على الجانبين الأوكراني والروسي الاتفاق، كما سيتعين على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجيش التركي، أن تشعر بالراحة للمضي قدماً بالخطة."



ورداً على سؤال من أحد الصحفيين، أشار ستيفان دوجاريك إلى أن هذه الحزمة تتكون من جزأين:

الجزء الأول، هو وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق، وتقود هذه الجهود ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، نيابة عن الأمم المتحدة.

أما الجزء الثاني، فهو طرح الحبوب الأوكرانية إلى السوق، ويقود مارتن غريفيثس جهود الأمم المتحدة في هذه العملية. وقال إن الأمم المتحدة تعمل على ضمان المرور الآمن للمنتجات وبعد ذلك ستلعب الأسواق دورها.

