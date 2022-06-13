فوز نائبة ناميبية رائدة ومجلس للتخطيط الأسري في إندونيسيا بجائزة الأمم المتحدة للسكان لعام 2022

الفائزة الفردية هي النائبة إيما ثيوفيلوس، والتي تشغل حالياً منصب نائبة وزير الإعلام في ناميبيا وهي أصغر فائزة بالجائزة على الإطلاق.

أما الحائزة على الجائزة المؤسسة، فهي وكالة أندونيسية حكومية غير وزارية تصوغ السياسات الوطنية وتنفذ مبادرات للتخطيط الأسري وتوجه الخبراء في مجال ديناميات السكان.

تمكين المرأة

تم الاعتراف بالسيدة ثيوفيلوس لعملها في الدعوة إلى تمكين المرأة والصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين في ناميبيا.

ولدت ثيوفيلوس في عام 1996، وهي واحدة من أصغر الوزراء في أفريقيا، واستخدمت منظورها المراعي للشباب، وتجربتها كمدافعة عن الصحة الجنسية والإنجابية، للتحدث بشكل مباشر مع الشباب في البلاد.

بصفتها نائبة وزير، قادت الحملة الإعلامية في البلاد حول الوقاية من كوفيد-19 في ناميبيا، وكنائبة في البرلمان، كانت رائدة في التشريع لإعفاء منتجات النظافة النسائية من الضرائب.

وقبل تعيينها، كانت السيدة ثيوفيلوس عضوة في فرع ناميبيا منAfriYAN ، وهي منظمة إقليمية يقودها الشباب، حيث قادت الجهود لمكافحة حمل المراهقات وحماية الصحة الجنسية والإنجابية للشباب.

قصة نجاح في التخطيط الأسري

في فئة المؤسسات، تم الاعتراف بالمجلس الوطني للسكان والتخطيط الأسري في إندونيسيا كمثال ساطع لمبادرات التخطيط الأسري الناجحة والمبتكرة والقائمة على الحقوق، والتي استمرت حتى خلال جائحة كوفيد-19، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ومن بين الإنجازات العديدة التي حققها، قام المجلس بتدريب خبراء في قطاع السكان، وعمل مع منظمات غير حكومية ودينية على قضايا السكان، ووضع برامج لمساعدة الأسر التي ترعى كبار السن.

كما لعبت دوراً ريادياً في الدعوة ضد الممارسات الضارة، وساهمت في رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، من 16 إلى 19، في عام 2019.

UNFPA المجلس الوطني للسكان وتنظيم الأسرة في إندونيسيا يفوز بجائزة الأمم المتحدة للسكان لعام 2022.

حول الجائزة

تكرم جائزة الأمم المتحدة للسكان الأفراد والمؤسسات لمساهماتهم البارزة في مجال السكان والتنمية والصحة الإنجابية منذ عام 1983.

وترأس لجنة جائزة عام 2022 أمل المدللي، المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة، والتي تتألف من ممثلين عن تسع دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة.

وتمثل إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأمين العام في اللجنة، بينما يدير صندوق الأمم المتحدة للسكان الجائزة.