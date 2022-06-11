الأمم المتحدة تدعو المسلحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى "الوقف الفوري" للهجمات ضد المدنيين

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة "قلقة بشأن تدهور الوضع الأمني، وزيادة الهجمات ضد المدنيين من قبل التعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو) وحركة إم 23، فضلاً عن الوجود المستمر للجماعات المسلحة الأجنبية الأخرى، بما في ذلك تحالف قوى الديمقراطية، والطابارا الأحمر، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي لا تزال تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي".

نزع السلاح والتسريح

وقال السيد دوجاريك إنه يجب إنهاء العنف، وحث المقاتلين المسلحين على بدء المشاركة "غير المشروطة" في برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار.

ودعا "الجماعات المسلحة الأجنبية إلى نزع سلاحها على الفور والعودة إلى بلدانها الأصلية."

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "إننا نعيد تأكيد التزامنا القوي بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وندين بشدة استخدام الوكلاء".

MONUSCO قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ترافق مقاتلي حركة 23 مارس المستسلمين في شمال كيفو، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت الزيادة في الهجمات في جميع أنحاء المنطقة المضطربة محور اجتماع مجلس الأمن في نهاية الشهر الماضي. وقد شنت حركة إم 23 المتمردة الوحشية - التي بدأت كقوة منشقة من متمردي الجيش في عام 2012 وارتكبت العديد من الفظائع وجرائم الحرب - أكبر هجوم لها ضد القوات الحكومية منذ عقد، وفقا لتقارير إخبارية.

وقالت الأمينة العامة المساعدة للشؤون السياسية وعمليات السلام، مارثا بوبي، إنه "من الضروري" أن يلقي المجلس بثقله وراء الجهود المبذولة لنزع فتيل تصاعد العنف، ولا سيما من قبل مجموعة إم 23، الذي أدى إلى نزوح الآلاف- الكثيرون منهم فروا عبر الحدود إلى أوغندا.

دعم السلام

وقال السيد دوجاريك: "إننا نرحب بالجهود السياسية الوطنية والإقليمية الجارية لمرافقة نزع سلاح الجماعات المسلحة وندعمها، بما في ذلك من قبل الرئيس فيليكس تشيسكيدي من جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الكيني أوهورو كينياتا من خلال عملية نيروبي".

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) تعمل أيضا بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى، لتعزيز التدابير غير العسكرية لنزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية.

كما رحب المتحدث الرسمي بترشيح الرئيس الأنغولي جواو لورينسو من قبل الاتحاد الأفريقي "لنزع فتيل التوترات" بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقال: "إن الأمم المتحدة تدعم هذه الجهود السياسية بشكل كامل".

وأشار إلى أنه في المقاطعات المضطربة في شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، كانت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "تحمي المدنيين بشكل محايد وقوي وتساعد في تحييد الجماعات المسلحة، وفقا لتفويض مجلس الأمن".

حقوق الانسان

© UNICEF/Roger LeMoyne نازحون داخليا في مخيم لودا للنازحين داخليا في فاتاكي، مقاطعة إيتوري، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في إطار الوفاء بولايتها المتعلقة بحماية المدنيين، تواصل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية دعمها للقوات المسلحة الكونغولية، مع ضمان امتثالها الصارم لسياسة الأمم المتحدة لبذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان.

وقال السيد دوجاريك: "هذا لضمان أن يكون دعم البعثة لقوات الأمن غير التابعة للأمم المتحدة متسقا مع أهداف ومبادئ المنظمة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي".

الحد من خطاب الكراهية

وأعرب المتحدث عن "قلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تزايد خطاب الكراهية في البلاد ضد بعض المجتمعات المعينة، بما في ذلك في سياق عودة ظهور حركة إم 23. " وقال "يجب مواجهة خطاب الكراهية بشكل استباقي".

وأشار إلى أن بعثة مونوسكو وفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد أدانا بشكل ثابت ومطلق خطاب الكراهية في الساحات العامة.

من خلال العمل عن كثب مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) والمستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، يساهم فريق الأمم المتحدة القطري في مكافحة خطاب الكراهية عبر التعامل مع السلطات على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية وكذلك مع الصحفيين والمجتمع المدني، وفي "إدانة مثل هذا الخطاب ودعم مقاضاة من يروجه".

وتواصل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة حشد قادة الرأي والمؤثرين للتحدث ضد خطاب الكراهية، بما في ذلك على راديو أوكابي التابع للبعثة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

