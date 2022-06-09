سري لانكا: الأمم المتحدة تناشد الحصول 47 مليون دولار لمساعدة 1.7 مليون شخص

هذا باختصار ما لفتت إليه الانتباه اليوم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في سري لانكا، هناء سنجر-حمدي، في إحاطة إعلامية من سري لانكا عبر تقنية الفيديو إلى الصحفيين في المقر الدائم بنيويورك.

ورغم أن سري لانكا "تتقدم بثبات شديد" نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحالية "تهدد بعكس العديد من هذه المكاسب، بما في ذلك مكاسب السلام "، بحسب السيدة سنغر-حمدي، التي أوضحت أن "التمتع بحقوق الإنسان الأساسية - في الغذاء والصحة الكافية - على المحك بالنسبة للكثيرين ويمكن أن يؤثر هذا في نهاية المطاف على التماسك الاجتماعي أيضا."

أطلقت المنظمة الدولية وشركاء آخرون خطة مشتركة للاحتياجات والأولويات الإنسانية لمساعدة 1.7 مليون شخص الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية.

وقالت المنسقة الأممية المقيمة إن خطة الاستجابة الإنسانية الجديدة التي تم إطلاقها اليوم، تسعى للحصول على "ما يقرب من 47.2 مليون دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى 1.7 مليون شخص، أو 30 في المائة من السكان المتضررين".

وردا على أسئلة الصحفيين أوضحت المنسقة الأممية أن خطة الاستجابة الإنسانية "كانت استجابة لطلب حكومة سري لانكا للحصول على مساعدة دولية متعددة القطاعات مدعومة من الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا الناشئة عن الأزمة الأخيرة".

وقالت: "هدفنا هو منع حدوث أزمة إنسانية في وقت لاحق من هذا العام وربط الجسور بالتدخلات التنموية والاجتماعية والاقتصادية".

وبحسب سنغر ستركز خطة الاستجابة الإنسانية على ثلاثة قطاعات:الأول هو الأمن الغذائي والتغذية والزراعة وسبل العيش كقطاع واحد؛ والثاني لقطاع الصحة؛ والثالث يتعلق بالحماية والتعليم ".



وتغطي الاستجابة الفترة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر من هذا العام.

المساعدة في التخطيط

يقدر شركاء التنمية والشؤون الإنسانية في سري لانكا أن ما يقرب من 5.7 مليون مواطن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية فورية، في 25 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد.

الأشخاص المستهدفون، والبالغ عددهم 1.7 مليونا، هم من بين أولئك تعرضت سبل عيشهم وأمنهم الغذائي والحصول على الخدمات الصحية للخطر.

وشددت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في سري لانكا، هناء سنجر-حمدي، على الحاجة الملحة لمنع حدوث أزمة إنسانية في وقت لاحق من هذا العام، مع استمرار الجهود لتشمل المزيد من احتياجات التنمية طويلة الأجل.

وأشارت إلى أن "نظام الرعاية الصحية في سري لانكا- الذي كان قويا في يوم من الأيام- معرض الآن للخطر، ويواجه الأشخاص الأكثر ضعفا الأثر الأعظم".

© ADB/M.A. Pushpa Kumara رفوف فارغة بسبب نقص الإمدادات من محلات السوبر ماركت في كولومبو، سري لانكا. (الأرشيف)

أسوأ أزمة

تواجه سري لانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.

أدى العجز المالي المستمر، وحزمة التخفيضات الضريبية الكبيرة لعام 2019، والأضرار التي خلفتها جائحة كـوفيد-19 إلى جعل عبء الدين العام في سري لانكا غير محتمل، في حين أدى انهيار قطاع السياحة إلى انخفاض عائدات النقد الأجنبي.

تسبب كل ذلك، جنبا إلى جنب مع الصدمات في أسعار الغذاء والطاقة في وقت سابق من هذا العام - والتي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا - إلى أزمة في الديون وميزان المدفوعات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

في الشهر الماضي، بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 57.4 في المائة، ولا يزال النقص في المواد الرئيسية الأخرى، بما في ذلك وقود الطهي والنقل والصناعة، واسع الانتشار.

في آذار/مارس، اضطرت الحكومة إلى الإعلان عن انقطاع يومي للكهرباء بسبب عدم توافر الوقود المستورد.

وأظهرت دراسات استقصائية أن حوالي 11 في المائة من الأسر أفادت بأنها لا تكسب أي دخل على الإطلاق، بينما أفاد 62 في المائة بحدوث انخفاض في دخلهم، مما أدى إلى خفض الأموال المتاحة لشراء الطعام.

في الوقت نفسه، انخفضت قيمة العملة بنسبة 80 في المائة منذ آذار/مارس، حيث استمرت الاحتياطيات الأجنبية في الانخفاض، مما ألحق المزيد من الضرر بالاقتصاد.

وقالت المنسقة المقيمة: "لقد حان الوقت لكي يظهر المجتمع الدولي تضامنه مع شعب سري لانكا".

تداعيات وخيمة

لقد ألحقت الأزمة الاقتصادية خسائر فادحة بالأمن الغذائي والزراعة والعمل والحصول على الخدمات الصحية الحيوية.

قلّ إنتاج الغذاء في موسم الحصاد الأخير بنسبة 40 إلى 50 في المائة عن العام الماضي، ويهدد النقص الحالي في البذور والأسمدة، فضلا عن نقص القروض بالنسبة لمنتجي الأغذية، دورة الإنتاج التالية.

قفزت الأسعار بشكل كبير منذ نهاية عام 2021، مما أجبر العائلات على اللجوء إلى تفويت وجبات الطعام، أو تناول أطعمة أقل تكلفة، أو خفض حجم الغذاء المتناول.

ما يقرب من 22 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وقالت السيدة سينجر-حمدي: "هناك عوامل متعددة تؤثر على حالة الأمن الغذائي في سري لانكا، إذا لم نتحرك الآن، فلن تتمكن العديد من العائلات من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية".

يقدر شركاء التنمية والشؤون الإنسانية في سري لانكا أن ما يقرب من 5.7 مليون امرأة وطفل ورجل بحاجة إلى مساعدة فورية منقذة للحياة.

© WFP يقدر شركاء التنمية والشؤون الإنسانية في سري لانكا أن ما يقرب من 5.7 مليون امرأة وطفل ورجل بحاجة إلى مساعدة فورية منقذة للحياة.

الخدمات الصحية تعاني

نفد مخزون المئات من الأدوية الأساسية والعناصر المختبرية الأساسية المختلفة.

وفي الوقت نفسه، أجبر انقطاع التيار الكهربائي ونقص وقود المولدات العديد من المستشفيات على تأجيل العمليات الجراحية الروتينية وغير العاجلة.

وقالت السيدة سنجر-حمدي: "تدعو الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني الجهات المانحة والقطاع الخاص والأفراد إلى دعم هذه الخطة بشكل عاجل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للنساء والرجال والأطفال الأكثر تضررا من الأزمة وبالتالي منع تدهور الاحتياجات الإنسانية".

انقطاع الخدمات المهمة

كما أعاقت الأزمة المستمرة المساعدات الحكومية، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

مع تعليق برامج شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية، أصبحت النساء والأطفال دون هذه الخدمة المهمة.

كما أن الاضطرابات في برنامج الوجبات المدرسية - وهي إحدى أكبر شبكات الأمان في البلاد – أدت إلى حصر الوجبات المغذية على 25 في المائة من أطفال المدارس.

علاوة على ذلك، تم إلغاء برنامج الدعم الغذائي للحوامل والأطفال الصغار. مصحوب بخسائر الدخل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى النساء وأطفالهن.

تكثيف المساعدات

قال برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس إنه سيدعم استئناف برنامج التغذية المعروف باسم "ثريبوشا"، وسيقدم مساعدة نقدية للأسر المسجلة في برامج شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية - مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ستوفر الوكالة الأممية الغذاء للأطفال المسجلين في البرنامج الوطني للوجبات المدرسية، والذي شهد تخفيضات في التمويل بسبب القيود المالية الحكومية.

وفي الوقت نفسه، يقوم برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتجميع تقييمات بشأن المحاصيل والأمن الغذائي لمساعدة السلطات على فهم تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل أفضل والمساعدة في التخطيط للاستجابة المناسبة.