برنامج الأغذية العالمي يتعاون مع شركة أوبر لإيصال المساعدات بأمان وكفاءة للمحتاجين إليها في أوكرانيا

وقد تحقق هذا التعاون من خلال استخدام نسخة من منصة أوبر خُصصت تحديدا لتناسب الاحتياجات.

وقال ماثيو هولينغوورث، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي في أوكرانيا: "يلعب برنامج الأغذية العالمي دورا حاسما في توفير المساعدات الغذائية والنقدية لأشد المتضررين من الحرب في أوكرانيا. وتساعد هذه التكنولوجيا برنامج الأغذية العالمي على تسهيل استجابته وتحسين الطريقة التي نخدم بها المجتمعات في أوكرانيا التي تعتمد علينا."

وسّع برنامج الأغذية العالمي من نطاق عملياته على نحو سريع داخل أوكرانيا وحولها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. ومع نهاية حزيران/يونيو، يكون قد قدّم الغذاء والنقد إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص شهريا في البلاد.

تنسيق أفضل وتتبع مسار المساعدات

نظرا لأن المركبات الأكبر حجما تواجه مشكلات في الوصول إلى المحتاجين في المناطق المعمورة فعلا، فإن التعاون مع ’أوبر‘ سيسمح لبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق بشكل أفضل، وإرسال وتتبع أسطول من المركبات الصغيرة التي تنقل مواد الإغاثة من المستودعات إلى المحتاجين إليها في المناطق المكتظة بالسكان في أوكرانيا؛ إذ توفر الخدمة إمكانية تتبع مسار عمليات التوزيع في الوقت الفعلي عبر تلك المنصة.

ومن خلال هذا التعاون، قام برنامج الأغذية العالمي بالفعل بتسليم مواد غذائية جاهزة للتوزيع من مستودعاته في دنيبرو إلى أجزاء أخرى من المدينة. ولا تزال عمليات التسليم الأخرى جارية أيضا في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في لفيف وفينيتسيا وكييف وتشرنيفتسي.

وأكد المسؤول في برنامج الأغذية العالمي أن ذلك "يعزز وصولنا إلى الشركات الأوكرانية ضمن شبكة خدمة أوبر، مما يجعل عملياتنا أكثر كفاءة فيما نستفيد من القدرات المحلية أيضا."

© UNICEF/Ashley Gilbertson طفل يبلغ من العمر 12 عاما يقف على أنقاض منزل عائلته في نوفوسيليفكا، في ضواحي تشيرنيهيف في أوكرانيا.

حلول مبتكرة لمعالجة التحديات

باستخدام تقنية أوبر، يمكن لبرنامج الأغذية العالمي الآن جدولة عمليات توزيع المساعدات وإرسالها وتتبعها وإدارتها عن طريق شبكة من السيارات والشاحنات الصغيرة إلى نقاط التوزيع النهائية ضمن دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر من مستودعات برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد.

يقول دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: "يسر أوبر العمل مع برنامج الأغذية العالمي ومساعدته على توزيع الإغاثة الغذائية الطارئة بشكل أكثر كفاءة في جميع أنحاء أوكرانيا، من خلال توفير الوصول المجاني إلى نسخة تناسب الاحتياجات من منصة أوبر."

يضاف هذا العمل إلى تبرّع بقيمة 250 ألف دولار أميركي قدّمته شركة أوبر لبرنامج الأغذية العالمي في الولايات المتحدة لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ في أوكرانيا.

وقال بارون سيغار، الرئيس والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالولايات المتحدة الأميركية: "نشكر أوبر على مساعدتنا في تقديم المساعدة الإنسانية المهمة في أوكرانيا. يُعدّ تعاون القطاع الخاص - مثل هذا - أمرا بالغ الأهمية في مساعدتنا على نشر حلول مبتكرة ومخصصة لمعالجة التحديات المعقدة."

من خلال هذه المنصة، يمكن لبرنامج الأغذية العالمي توصيل الطعام إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم وإرسال شحنات بأحجام مختلفة من المركبات، وتتبع كل رحلة إلى وجهتها، والتأكد من أن عمليات التسليم تتم بأمان.