مجلس الأمن يدين مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي ويؤكد دعمه لعملية السلام والمصالحة في البلاد

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وجمهورية مصر والأمم المتحدة، متمنين الشفاء العاجل والكامل للجندي المصاب.

#مالي



قتل جنديان مصريان من حفظة السلام في انفجار عبوة ناسفة بمركبتهما وأصيب آخران بجراح



الأمين العام @antonioguterres أدان هذا الهجوم - هي الحادثة السادسة من نوعها التي تتعرض فيها قافلة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة للهجوم منذ 22 مايو@UN_MINUSMA

👇👇https://t.co/uCsrSzakpS — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 3, 2022

دعا المجلس حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم وشدد على أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. كما شدد على أن "الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد حفظة السلام التابعين لبعثة مينوسما يشكل أساسا لفرض العقوبات وفق قرارات المجلس."

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة.

كما أكدوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

الحالة الأمنية والتهديد الإرهابي

من جهة أخرى، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الحالة الأمنية في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحث الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة دون مزيد من التأخير. وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد.

إضافة إلى ذلك، شدد على أن جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمنا في المنطقة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.