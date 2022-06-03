اللجنة الدستورية السورية تختتم أعمال دورتها الثامنة بالتأكيد على ضرورة تسريع العمل على تحقيق تقدم

وذكر بيان صادر عن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الدورة الثامنة ناقشت أربعة مسائل رئيسية فيما يتعلق بالمبادئ الدستورية المقترحة وهي التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية؛ الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها؛ سيادة الدستور وموقف المعاهدات الدولية؛ والعدالة الانتقالية.

وأشار بيدرسون إلى تخصيص يوم واحد لمناقشة كل مبدأ. "في اليوم الخامس، قدمت الوفود مراجعات للنصوص في ضوء مناقشات الأسبوع. وقد تمت مناقشة هذه المراجعات".

في بعض هذه الحالات، قال المبعوث الأممي إن الاختلافات ظلت شاسعة. بينما كانت هناك مجالات محتملة لأرضية مشتركة. وأعرب عن تقديره للهجة التي سادت أثناء الحوار وطبيعة الحوار الموضوعية.

الدورة القادمة للجنة

وفي الوقت نفسه، أشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن تحديد وإبرام المجالات الملموسة للاتفاق المبدئي باعتبارها مجالات تحظى بفرصة كبيرة للتحسين.

وقد اتفق مع الرئيسين المتشاركين على أهمية إيجاد طرق لتسريع العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، مجددا نداءه لجميع الأعضاء من أجل العمل بروح من التسوية والعمل على نصوص دستورية قد تحظى بدعم واسع بين السوريين.

وقد اتفق الرئيسان المشاركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف في الفترة من 25-29 تموز/يوليو 2022.

كما اجتمع المجلس الاستشاري للمرأة السورية في سويسرا هذا الأسبوع، وقد انخرط معهن المبعوث الخاص بشكل بناء، معربا عن تقديره لأفكارهن ونصائحهن.