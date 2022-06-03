السودان: مجلس الأمن، ومن خلال تمديد تقني، يجدد ولاية يونيتامس لعام آخر

وينص القرار الجديد المقتضب رقم 2636، على تمديد ولاية يونيتامس حتى 3 حزيران / يونيو 2023، كما هو وارد في الفقرة 3 من القرار 2579 (2021).

ويطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير إلى مجلس الأمن كل 90 يوما حول تنفيذ ولاية يونيتامس.

أكد مجلس الأمن الدولي على جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة المتعلقة بالحالة في السودان. كما أعاد تأكيد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

وأحاط علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية (S / 2022/400).

تمديد تقني

ووصف أعضاء المجلس نص القرار القصير المكون من صفحة واحدة على أنه "تمديد تقني" للتدابير الواردة في القرار 2579 المؤرخ 3 حزيران / يونيو 2021، والذي جدد ولاية يونيتامس مؤخرا.

ويستخدم مصطلح "تمديد تقني" بشكل شائع من قبل الدبلوماسيين لوصف قرار موجز يمدد ولاية عملية السلام دون تغيير ولايتها أو مهامها الأساسية.

ويشير هذا المصطلح تقليديا إلى تمديد لفترة أقصر مما هو معتاد، ولكن الأعضاء يستخدمون المصطلح بشكل متزايد لوصف تمديد التفويضات الروتيني الذي لا يغير محتوى ومهام البعثات.