مقتل جندي أردني من حفظة السلام وجرح أربعة آخرين خلال هجوم إرهابي في مالي

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن القافلة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل أفراد يشتبه بانتمائهم لمجموعة إرهابية، باستخدام أسلحة خفيفة وراجمات صواريخ، مشيرا إلى أن الهجوم استمر لنحو ساعة.

وقال دوجاريك إن أحد الجنود الأربعة، ممن أصيبوا في الهجوم، توفي متأثرا بجراحه بعد إجلائه.

وقال المتحدث الأممي إن الأمين العام أدان بشدة هذا الهجوم وقدم خالص تعازيه لأسرة الجندي الأردني وإلى شعب وحكومة الأردن، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

تذكير مأساوي

وفقا لبعثة حفظ السلام في مالي، يعد هذا الهجوم الخامس من نوعه في منطقة كيدال، خلال أسبوع واحد فقط.

"إنه تذكير مأساوي بالتعقيد الذي يكتنف ولاية بعثة الأمم المتحدة في مالي وقوات حفظ السلام التابعين لها، والتهديدات التي يواجهها حفظة السلام على أساس يومي".

على الرغم من الصعوبات، أكد ممثل الأمين العام الخاص في مالي، القاسم واني، في بيان، أن البعثة لا تزال البعثة مصممة على دعم شعب وحكومة مالي في سعيهما لتحقيق السلام والأمن.