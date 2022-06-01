الأمم المتحدة: تصعيد الهجمات ضد العاملين الإنسانيين في جمهورية أفريقيا الوسطى يقوّض جهود الإغاثة

فقد اضطرت منظمتان إنسانيتان لتعليق أنشطتهما بعد هجمات مسلحة نُفذت ضد طواقمهما. وفي معظم الحالات، تعرّض العاملون في المجال الإنساني للاعتداء وسرقة المتعلقات الشخصية.

وقالت السيدة براون: "المدنيون هم الأكثر تضررا من هذه الزيادة المقلقة في العنف. وفي كل مرة تتعرض فيها منظمة إنسانية للهجمات، يتعرّض الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية والتعليم للخطر، في سياق يحتاج فيه أكثر من نصف السكان إلى المساعدة الإنسانية."

المدنيون هم الأكثر تضررا من هذه الزيادة المقلقة في العنف -- دنيس براون

بالإضافة إلى ذلك، نصب مسلحون كمينا لفريق إنساني كان يوزع مواد غذائية وإمدادات أخرى وسرقوا مواد إغاثة، مما ترك 230 أسرة نازحة تنتظر المساعدة في حالة من الإرباك.

ودعت براون جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح للمنظمات الإنسانية بالمرور بحرية.

2.2 مليون شخص بحاجة للمساعدة

تحذر الأمم المتحدة من توقف المساعدة الإنسانية لأكثر من 46,000 شخص ضعيف، معظمهم من النازحين داخليا، في شمال غرب البلاد، في مجالات الرعاية الصحية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والحماية وإدارة المخيمات، في أعقاب توقف المنظمتين اللتين تعرّض لهما مسلحون عن تقديم المساعدة.

وبحسب السيدة براون فإن 2.2 مليون شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى ليس لديهم ما يكفي من الطعام ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

وتابعت تقول: "سيكون الأمر كارثيا إذا اضطرت منظمة إنسانية تعمل في مجال الأمن الغذائي إلى تعليق أنشطتها بسبب الهجمات التي يشنها مسلحون."

بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2022، أثّرت 69 حادثة أمنية على العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك مقتل شخص واحد وإصابة 16 آخرين.

MINUSCA/Leonel Grothe أحد أسواق بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

جمهورية أفريقيا الوسطى تسن قانونا يلغي عقوبة الإعدام

في سياق متصل، أثنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على اعتماد قانون في جمهورية أفريقيا الوسطى يلغي عقوبة الإعدام، وشجعت الرئيس فوستين أرشانج تواديرا على نشره رسميا.

وأكدت في بيان أن عقوبة الإعدام لا تتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وكرامته.

وقالت السيدة باشيليت: "بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، ستصبح جمهورية أفريقيا الوسطى الدولة الأفريقية الرابعة والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام، مما يعزز الاتجاه العالمي نحو الإلغاء العالمي (لعقوبة الإعدام) وبالتالي المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وتحسينها."

وقد ألغت 170 دولة حتى الآن عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها سواء في القانون أو في الممارسة.

وشددت باشيليت على أن مكتبها سيواصل دعم جمهورية أفريقيا الوسطى في جهودها الرامية إلى الإلغاء الكامل للعقوبة، بما في ذلك من خلال دعم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – وتنفيذه - بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.