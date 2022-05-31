اليمن: الأمين العام يشدد على الحاجة إلى تمديد الهدنة مثنيا على ما قدمته إلى الآن بما في ذلك تخفيف معاناة اليمنيين

وقد بحث المسؤولان تنفيذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتطورات السياسية والأمنية في اليمن.

وخلال المكالمة الهاتفية، جدد الأمين العام التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية.

وشدد على الحاجة إلى "تمديد الهدنة- القابلة للتجديد والتي حُددت لشهرين على مستوى البلاد في اليمن- وتنفيذ جميع عناصرها تنفيذا كاملا."

IOM/Olivia Headon أطفال في جلسة قراءة القصص في أحد مواقع النزوح في مديرية التعزية باليمن.

كما شدد الأمين العام على الدور الحاسم للهدنة في "معالجة بعض الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من اليمن وعبره."

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، قد التقى السيد العليمي في عدن أمس. كما التقى في مسقط اليوم بكبير مفاوضي أنصار الله محمد عبد السلام ومسؤولين عُمانيين.

وفي تغريدة على تويتر، أكد السيد غروندبرغ على ضرورة "إعادة فتح الطرق في تعز وأماكن أخرى في اليمن، وتجديد الهدنة واتخاذ خطوات جدية لإنهاء الصراع في اليمن بشكل شامل."

