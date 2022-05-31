الإسكوا تطلق مبادرة "جسور" للحد من أوجه عدم المساواة عبر إيجاد فرص للشابات والشباب

تم إطلاق مبادرة "جسور" بالشراكة مع مجموعة باثفايندرز من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، واتحاد المصارف العربية، واتحاد الغرف العربية، ومجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في المنطقة العربية.

وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن المطلوب اليوم للحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة هو إيجاد نهج وآليات لتذليل المصاعب التي تواجهها عمليات التوظيف، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يتطلب الانفتاح على شراكات وأنشطة تعاون جديدة.

ومضت تقول: "من هنا، ستشكل هذه المبادرة جسرا بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص والشابات والشباب الذين يبحثون عن فرص في المنطقة العربية."

ESCWA رولا دشتي، المديرة التنفيذية للإسكوا، تلقي كلمة خلال المنتدى العربي من أجل المساواة.

مبادرة إقليمية لتحسين مهارات الشبان

"جسور" هي مبادرة إقليمية تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة عبر إيجاد فرص للشابات والشباب وتحسين مهاراتهم وتيسير تدريبهم لشغل الوظائف المناسبة.

وتم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان يومي 30 و31 أيار/مايو، بمشاركة عدد كبير من الوزراء في المنطقة، وخبراء إقليميين ودوليين، وأكاديميين وشباب وممثلين عن وسائل إعلامية.

ستشكل هذه المبادرة جسرا بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص والشابات والشباب الذين يبحثون عن فرص في المنطقة العربية -- رولا دشتي

وقد افتتحت النجمة اللبنانية إليسا - التي تم اختيارها كوجه إعلامي ل "جسور" - جلسة الإعلان عن المبادرة بكلمة شددت فيها على ضرورة دعم الشباب في المنطقة العربية التي تعاني بلدانها من أزمات متعددة ومن أشكال مختلفة لعدم المساواة، داعية الجميع إلى بذل الجهود في هذا الإطار كل بحسب موقعه وقدراته.

وسيعمل الشركاء في "جسور" على تيسير الحوار بين الشباب وأرباب العمل وتوفير الفرص التدريبية لتلبية المتطلبات المتغيّرة لسوق العمل؛ وتحديد السلوكيات التمييزية إزاء النساء وذوي الإعاقة في سوق العمل من أجل التصدي لها.

وتخللت جلسة إطلاق المبادرة مداخلات لكل من الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي؛ ومدير البحوث في اتحاد المصارف العربية علي عودة؛ والرئيسة التنفيذية لشركة فاركو للأدوية، شيرين حلمي؛ ومديرة تطوير الأعمال في شركة أكواباور، سارة الحارثي؛ ورئيس فريق مستقبل سوق العمل في الإسكوا، سليم عراجي.

كما تمّ إطلاق مبادرتي "جسور الأردن" و "جسور لبنان".