السودان: الآلية الثلاثية ترحب بإجراءات أمس الإيجابية- والخبير الحقوقي أداما ديانغ يبدأ زيارته الثانية إلى البلاد قريبا

ورحّبت الآلية الثلاثية، المؤلفة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة، بقرار السلطات "رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوات إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حلّ سلمي للمأزق السياسي الحالي بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021."

وقالت في البيان "نشجّع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير ووضع حدّ للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر".

كما شجّعت الآلية الثلاثية جميع أصحاب المصلحة على "الاستعداد بحسن نيّة لحوار بنّاء حول حلّ سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية."

أهمية توقف العنف لسير المحادثات

وقد أثار مقتل شابين خلال احتجاج بالخرطوم يوم السبت 28 أيار/مايو 2022 غضب السودانيين. وفي حين أعربت الآلية الثلاثية عن خالص تعازيها لأسرهما، أعربت عن الأمل في أن يكونا آخر ضحايا الوضع الحالي.

وقالت الآلية إن "القرارات التي تتخذها السلطات تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل."

وشددت على أهمية أن "يتوقف العنف لكي تتمّ المحادثات بشكل فعليّ بهدف الوصول إلى حلّ سودانيّ الملكيّة للمأزق السياسي الحالي."

هذا وأعربت الآلية عن تطلعها إلى بدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

أدما ديانغ إلى السودان در

سيبدأ خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، زيارة رسمية إلى البلاد مطلع الشهر القادم.

خلال زيارته التي تمتد من 1 إلى 4 حزيران/يونيو، سيلتقي ديانغ مع كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها ديانغ إلى البلاد منذ أن عينته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 كخبير أممي معني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة S- 32/1.

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وخلال هذه الزيارة، سيواصل ديانغ تواصله مع السلطات السودانية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة التوصيات التي قدمها عقب زيارته الأولى التي أجريت في شباط/فبراير من هذا العام. وستسهم نتائج زيارة المتابعة هذه في الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان الذي سيعقد في 15 حزيران/يونيو 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

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وسيعقد ديانغ مؤتمرا صحفيا في 4 حزيران/يونيو في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم، في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.