 

الأمين العام يدين بشدة الهجوم المقيت في بوركينا فاسو الذي أودى بحياة 50 شخصا

من الأرشيف: السيد أنطونيو غوتيريش يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية.
UN Photo
من الأرشيف: السيد أنطونيو غوتيريش يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية.
27 آيار/مايو 2022
السلم والأمن

أدان الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بشدة مقتل حوالي 50 شخصا، على أيدي الجماعات المسلحة المتطرفة، في 25 أيار/ مايو في مادجوري، شرقي بوركينا فاسو. 

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسمه، عصر اليوم الجمعة، أن "هذا الهجوم المقيت يأتي في أعقاب حادثين مشابهين في 14 و19 أيار/ مايو في مادجوري، قُتل فيهما 17 مدنياً و 11 جندياً على التوالي."

  وفي بيانه أعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا.

كما دعا سلطات بوركينا فاسو إلى "عدم ادخار أي جهد لتحديد الجناة وتقديمهم بسرعة إلى العدالة."

وأكد من جديد "التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم بوركينا فاسو في جهودها لمكافحة ومنع الإرهاب والتطرف العنيف وضمان حماية المدنيين."

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