 

برنامج الأغذية العالمي يحذر من ارتفاع أعداد الجوعى في ملاوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية

عامل في ملاوي يملأ غلاية بالفحم في شركة لإنتاج التبغ.
ILO Photo/Marcel Crozet
عامل في ملاوي يملأ غلاية بالفحم في شركة لإنتاج التبغ.
27 آيار/مايو 2022
المساعدات الإنسانية

أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلق بالغ إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ملاوي الأمر الذي يدفع بالفقراء إلى حافة الجوع.

وخلال حديثه للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم البرنامج، تومسون فيري إن التقييم الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي أظهر أن هذه التحديات قد تفاقمت الآن بسبب آثار الأزمة الأوكرانية.

وحتى قبل هذه الزيادات في الأسعار، يشير السيد فيري أن 50 في المائة من سكان ملاوي كانوا يعيشون أصلا في فقر، بأقل من دولارين في اليوم.

"لقد ارتفع سعر الخبز بنسبة 50 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية. تكشف المقابلات مع أصحاب المخابز أن سعر التجزئة لكيس دقيق القمح سعة 50 كيلوغراما قد ارتفع بنسبة 42 في المائة منذ بداية الأزمة الأوكرانية ".

مساعدة المتأثرين من الفيضانات

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن حكومة ملاوي ألغت ضريبة القيمة المضافة على بعض سلعه منذ الأول من نيسان/أبريل. "لكن أسعار السلع مثل زيت الطهي ارتفعت بنسبة تزيد عن 300 في المائة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

وأشار السيد فيري إلى أن البرنامج بحاجة إلى 2.9 مليون دولار، حاليا، ليتمكن من تقديم المساعدة لحوالي 22500 أسرة تضررت من الفيضانات.

"نحتاج أيضا إلى مبلغ إضافي قدره 3.4 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية الحيوية للاجئين وطالبي اللجوء في شكل نقود، بدون شرط".

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