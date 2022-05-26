الأمين العام يدين الهجمات الأخيرة في أفغانستان مجددا دعوته لحماية المدنيين بمن فيهم الأقليات

جاء ذلك في بيان صادر مساء اليوم الخميس عن المتحدث باسمه.

وقال البيان إن "الأمين العام يدين الهجمات الأخيرة في أفغانستان، بما في ذلك على سيارات الركاب في مدينة مزار الشريف ومسجد شريف حضرة زكريا في مدينة كابول، والتي أودت بحياة العديد من المدنيين، من بينهم أفراد من طائفة الهزارة الشيعية. وما لا يقل عن 16 طفلاً."

وتقدم الأمين العام بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد في بيانه أن "الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المساجد، محظورة تماما بموجب القانون الدولي الإنساني."



وجدد الأمين العام دعوته إلى جميع الأطراف "لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، وكذلك حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية."